Lotta, Europei junior 2021: Althea Secchi va ai ripescaggi nei -62 kg della femminile

Si chiude a Dortmund, in Germania, la quarta giornata degli Europei junior 2021 di lotta, che porta all’Italia la speranza di una possibile medaglia da conquistare domani: va ai ripescaggi infatti nella lotta femminile Althea Secchi, in gara nei -62 kg.

Althea Secchi ha perso nel turno di qualificazione ai quarti contro la russa Alina Kasabieva, che si è imposta per schienamento, giunto quando era già in vantaggio per 4-0. La russa poi è arrivata in finale e quindi domani l’azzurrina affronterà nei ripescaggi la bielorussa Nadzeya Bulanaya. Chi vince lotterà per il bronzo con la croata Iva Geric.

Maria Ferone nei -53 kg ha perso contro la norvegese Anne Svarstad, vincitrice per schienamento quando era avanti 10-5, mentre Aurora Russo nei -57 kg ha ceduto alla ceca Anna Michalcova vincitrice per schienamento quando era avanti per 2-0, infine Veronica Braschi nei -65 kg è stata battuta dalla romena Amina Roxana Capezan ai punti per 6-1.

Domani, oltre ad Althea Secchi, saranno in gara, nelle eliminatorie della lotta greco-romana Andrea Martino (-55 kg), Andrea Setti (-63 kg) ed Arturo Luigi Razza (-87 kg).

Foto: comunicato stampa FIJLKAM