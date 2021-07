LIVE Sport, risultati 1° luglio in DIRETTA: spiccano Wimbledon e Preolimpico basket

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di oggi (1° luglio)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di sport, oggi 1° luglio. Un giorno in cui ci saranno tanti eventi da seguire e su cui essere informati.

Si comincia a ora di pranzo con i primi match del torneo di Wimbledon. Va in scena il 2° turno dei Championships e gli italiani in campo saranno ben quattro: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager e Camila Giorgi. Le speranze azzurre sono riposte soprattutto in Berrettini e Sonego che hanno obiettivi ambiziosi e prestigiosi in questo torneo e hanno voglia di continuare.

Di scena poi la sesta tappa del Tour de France: un nuovo arrivo per velocisti si preannuncia, ma attenzione alle trappole disseminate lungo il percorso. Sono state tante le cadute in questi giorni e del resto nella Grande Boucle nessuna stage può essere sottovalutata e la concentrazione deve essere massima.

Nel pomeriggio poi sarà la volta della sfida tra Italia e Porto Rico valida per il Torneo Preolimpico a Belgrado: gli azzurri di Meo Sacchetti devono assolutamente vincere per evitare di incrociare subito i padroni di casa della Serbia. Ci si aspetta una risposta di carattere dei nostri portacolori pur presenti con un roster rimaneggiato tra infortuni e impegni NBA. Questo e molto altro da seguire in nostra compagnia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di sport, oggi 1° luglio: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

TENNIS – Si ferma al 2° turno il cammino di Camila Giorgi a Wimbledon. L'azzurra si è arresa per 3-6, 7-5, 3-6 alla ceca Muchova.

TENNIS – Gianluigi Quinzi annuncia il suo ritiro dall'attività agonistica. Il tennista, che aveva vinto il torneo di Wimbledon juniores nel 2013, ha detto basta per mancanza di motivazioni.