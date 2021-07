Hockey prato, Olimpiadi Tokyo 2021: Italia non qualificata. Donne in regresso, i Giochi restano distanti

Ancora una volta l’obiettivo è stato sfiorato. L’ennesimo tentativo fallito proprio ad un passo dal sogno. I Giochi Olimpici purtroppo restano distanti per l’hockey su prato italiano: anche a Tokyo non ci sarà una selezione tricolore né nel torneo maschile né in quello femminile.

Le donne sono il punto di riferimento per il Bel Paese nella disciplina, ma purtroppo, come accaduto per Pechino, Londra e Rio, non hanno centrato il sogno a Cinque Cerchi proprio nell’ultimo atto. Le azzurre di Roberto Carta si sono guadagnate meritatamente lo scontro diretto per i Giochi, ma purtroppo, in una sfida contro una corazzata come la Germania (ancor di più dura se affrontata in trasferta), hanno potuto ben poco.

La squadra, come abbiamo visto nell’ultima manifestazione internazionale, quella degli Europei ad Amsterdam, ha subito brutalmente lo stop per Covid: pochi allenamenti insieme e dunque un gruppo che fa fatica a trovare le alchimie giuste. I nomi e le giovani non mancano per puntare al prossimo quadriennio.

Hanno stupito nel 2019 alle Finals Series gli uomini che sono andati vicinissimi al centrare lo spareggio per Tokyo. Una terza piazza strepitosa per gli azzurri, guidati al tempo da Roberto Da Gai, che in Malesia si sono disimpegnati al meglio e, nella sfida con il Canada (decima forza al mondo) hanno sfiorato un’impresa clamorosa. Anche qui c’è molto materiale su cui lavorare e crescere.

Foto: FIH