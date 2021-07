CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-40 Pessimo rovescio diagonale di Pliskova.

40-30 Barty muove la ceca e piazza il diritto lungolinea.

40-15 CHE PASSANTE DI DIRITTO DI BARTY!!!! L’australiana difende ovunque e Pliskova sbaglia sottorete.

40-0 Ace della ceca.

30-0 Larga la risposta di Barty.

15-0 Prima vincente di Pliskova.

5-5 Ace di Barty che prolunga il set.

40-15 In rete la risposta della ceca.

30-15 Prima centrale di Barty.

15-15 Doppio fallo dell’australiana.

15-0 Barty vince uno degli scambi più duri: in ritardo Pliskova con il rovescio.

4-5 Scappa via la risposta di Barty che deve prolungare il set.

40-0 Ace di Pliskova.

30-0 PASSANTE DI ROVESCIO DI PLISKOVA! Gran back comunque in avanzamento di Barty.

15-0 Scappa via la risposta dell’australiana.

4-4 Barty torna a fare un game dopo un parziale di 3-0 della ceca.

40-0 Back pazzesco di rovescio dell’australiana.

30-0 Servizio e diritto di Barty che pizzica ancora la riga.

15-0 VINCENTE ALL’INCROCIO DI BARTY!

3-4 PLISKOVA AVANTI! SORPASSO DELLA CECA! Secondo set apertissimo.

40-15 Gran punto di controbalzo di Barty.

40-0 Ace di Pliskova che recupera la propria forma.

30-0 Altro errore comodo di Barty con il diritto.

15-0 Pliskova domina con il diritto e scalfisce la difesa della #1 al mondo.

3-3 CONTOBREAK PLISKOVA! Barty è in calo, la ceca no: match apertissimo!

0-40 TRE PALLE BREAK PLISKOVA! Gran diritto lungolinea della ceca.

0-30 Risposta profonda di Pliskova con il rovescio.

0-15 Doppio fallo di Barty.

3-2 Si salva al servizio Pliskova.

40-30 Gran prima della #8 del sseding.

30-30 Lungo il rovescio in back di Pliskova nel tentativo di manovrare.

30-15 Diritto mortifero di Barty dal centro del campo.

30-0 In corridoio il diritto a sventaglio diagonale di Barty.

15-0 Buona prima della #13 al mondo.

3-1 Break confermato da Barty che si conferma al servizio.

40-30 Altra gran prima di Barty.

30-30 Doppio fallo della classe 1996.

30-15 Servizio centrale dell’oceanica.

15-15 Pliskova trova la profondità con il rovescio: lenta Barty in uscita dal servizio.

15-0 Buona prima della #1 al mondo.

2-1 BREAK A ZERO BARTY! Orrore della Pliskova in risposta.

0-40 TRE PALLE BREAK BARTY! Gran diagonale di diritto dell’australiana.

0-30 Altri due errori al servizio.

0-15 Doppio fallo di Pliskova.

1-1 Game a zero di Barty e altro ace.

40-0 Risposta sul nastro della ceca.

30-0 Scappa via il diritto di Pliskova.

15-0 Ace esterno di Barty.

0-1 Ottimo inizio della ceca.

40-15 Ace centrale di Pliskova.

30-15 Altro back di rovescio dell’austaliana.

15-15 Lungo il diritto di Barty.

0-15 Barty prolunga lo scambio e regge la difesa sulle bordate della ceca.

INIZIO SECONDO SET

15.38 Ashleigh Barty vince il primo parziale per 6 giochi a 3 contro Karolina Pliskova: parziale rapido vinto dall’australiana che era partita avanti sul 4-0. Parziale rientro della ceca che ha tenuto il servizio solo una volta.

FINE PRIMO SET

6-3 PRIMO SET BARTY! Servizio a zero dell’australiana in 28 minuti.

40-0 TRE SET POINT BARTY! Ancora stesso schema di Barty.

30-0 Servizio e diritto diagonale dell’australiana.

15-0 Di poco lungo il rovescio lungolinea di Pliskova dopo il back di Barty.

5-3 Servizio a zero di Pliskova che mette pressione alla #1 al mondo.

40-0 Sul nastro il diritto in manovra di Barty.

30-0 Ottima prima della ceca.

15-0 PASSANTE DI DIRITTO DI PLISKOVA!

5-2 CONTROBREAK PLISKOVA! La ceca trova il vincente e deve allungare il set.

15-40 DUE PALLE BREAK PLISKOVA! La ceca attacca in risposta e chiude con lo smash.

15-30 Doppio fallo dell’australiana.

15-15 PASSANTE DI DIRITTO DI BARTY! Gran cross dell’australiana dopo l’accelerazione lungolinea della ceca.

0-15 Gran rovescio diagonale della ceca.

5-1 BREAK BARTY! Pliskova sbaglia con il diritto dal centro del campo e l’oceanica serve per il set.

30-40 PALLA BREAK BARTY! Pliskova continua a soffrire il back di Barty.

30-30 Punto perfetto di Barty che battezza gli angoli con il diritto e chiude a rimbalzo.

30-15 Buona prima dell’ex #1 al mondo.

15-15 Scappa via il rovescio dell’australiana.

0-15 Fortunata Barty con il nastro colpito di diritto: errore della ceca in recupero.

4-1 CONTOBREAK PLISKOVA! Sul nastro il diritto di Barty.

0-40 TRE PALLE BREAK PLISKOVA! Gran rovescio profondo della ceca.

0-30 Si ripete il punto dopo il diritto lungolinea di Barty che ha colpito la linea.

0-30 Errore di Barty con il diritto a volo dopo un altro punto dominato.

0-15 Scappa via il diritto dal centro del campo di Barty.

4-0 DOPPIO FALLO PLISKOVA! DOPPIO BREAK BARTY! Pessima partenza di Pliskova nella finale femminile.

30-40 Si ferma sul nastro il diritto di Barty dopo aver dominato lo scambio.

15-40 DUE PALLE BREAK BARTY! Slice di rovescio insidioso di Barty che trova gli angoli.

15-30 Ecco il primo punto di Pliskova che sale in cattedra con il diritto diagonale.

0-30 Dominante l’australiana sin qui: diritto diagonale vincente.

0-15 Back insidioso di rovescio di Barty.

3-0 Inizio perfetto di Barty che non ha perso un singolo 15 sin qui.

40-0 Risposta lunga della ceca.

30-0 Prima esterna di Barty.

15-0 Buona seconda della #1 al mondo.

2-0 BREAK A ZERO DI BARTY! Parziale di 8-0 in partenza dell’australiana.

0-40 TRE PALLE BREAK BARTY! Cambio di ritmo notevole di Barty e altro errore di Pliskova.

0-30 LOB PAZZESCO DI BARTY! Pliskova attacca la rete ma viene superata dal diritto di Barty.

0-15 Gran diritto diagonale di Barty.

1-0 Altro ace di Barty e servizio a zero.

40-0 Risposta lunga di Pliskova.

30-0 Ace centrale di Barty.

15-0 Subito ordinata l’australiana che chiude con il rovescio diagonale.

0-0 Comincia la Finale! Batte Barty.

INIZIO PRIMO SET

15.07 Per quanto riguarda la corsa alle Finals, Barty conduce la classifica con 4681 punti e in caso di successo salirebbe a 5381 punti mentre la ceca è quinta. Con una vittoria guadagnerebbe un’altra posizione.

15.06 Karolina Pliskova invece ha cominciato il torneo da #13 al mondo e virtualmente è #7: in caso di vittoria tornerà in top4 con 5675 punti scavalcando Elina Svitolina, Bianca Andreescu e Sofia Kenin.

15.04 Per quanto riguarda la classifica delle giocatrici, l’australiana resta saldamente in vetta e in caso di vittoria salirà a 9635 punti totali davanti Naomi Osaka e Aryna Sabalenka.

15.02 Al via il riscaldamento sul Campo Centrale!

15.00 Finaliste in campo! Chi sarà la nuova Regina di Wimbledon?

14.58 Giocatrici nel tunnel!

14.56 La classe 1992 ha battuto in maniera perentoria tutte le giocatrici affrontate: da Zidansek a Samsonova passando per Vekic e Martincova sino ai quarti contro Golubic.

14.54 Torneo quasi perfetto anche per la ceca che ha la testa di serie #8 in questo torneo: la classe 1992 ha perso l’unico set in semifinale contro la bielorussa Aryna Sabalenka nel match vinto 5-7 6-4 6-4.

14.52 Karolina Pliskova torna in finale di uno Slam dopo 5 anni quando raggiunse l’unico atto conclusivo in un Major a Flushing Meadows perdendo contro Angelique Kerber in tre set.

14.50 Barty ha avuto qualche problema in più contro Siniakova ma soprattutto contro le campionesse Slam Krejcikova e Angie Kerber battute comunque in due set.

14.48 Solo un set perso sin qui per la dominatrice del circuito WTA contro la veterana Carla Suarez Navarro all’esordio. Barty poi ha avuto vita facile contro Blinkova e Tomljanovic nel secondo turno e nei quarti di finale.

14.46 È in grande ascesa la #1 al mondo che dopo la vittoria del 2019 agli Australian Open e la semifinale in casa a Melbourne, oggi proverà l’assalto al secondo Major in carriera.

14.44 Ashleigh Barty è una donna in missione: dopo aver conquistato la prima finale ai Championships, diventando la prima australiana dopo 41 anni a riuscire in tale impresa, la #1 al mondo vuole emulare la connazionale Evonne Goolagong quando batté Chris Evert.

14.42 Ad ogni modo sono tre i successi di fila della #1 al mondo che ha perso l’altro unico confronto a Nottingham nel 2016. Barty ha trionfato a Miami e alle WTA Finals in semifinale: la sfida negli States è proprio l’unica in una finale tra le due giocatrici.

14.40 Ottavo confronto tra Barty e Pliskova: l’australiana è avanti per 5 vittorie a 2 nei testa a testa. L’ultima vittoria della #1 al mondo è giunta in tre set ai quarti di finale di qualche settimana a Stoccarda: l’ultimo successo della ceca risale al 2018 quando le rifilò un doppio 6-4 al quarto turno degli US Open.

14.38 Nel femminile si contenderanno il trofeo le russe Kudermetova e Vesnina contro Hsieh e Mertens. Il doppio maschile invece vedrà in campo la testa di seri #1 croata composta da Mektic e Pavic contro la testa di serie #4 formata da Granollers e Zeballos.

14.36 Proprio poco fa è stato reso noto che Sky Sport trasmetterà anche in chiaro su Tv8 la finale maschile. Dopo la finale femminile odierna inoltre ci saranno gli atti conclusivi dei doppi.

14.34 In palio il titolo di Regina in Gran Bretagna: domani sarà il turno di Matteo Berrettini contro Novak Djokovic, in una sfida agli antipodi considerando il primo atto conclusivo in uno Slam dell’azzurro e l’obiettivo del 20° Major del serbo.

14.32 Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 15.00 italiane, o meglio le 14.00 locali, sul Campo Centrale del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

14.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Ashleigh Barty e Karolina Pliskova, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare femminile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna.

Foto: La Presse/AP Photo/Kirsty Wigglesworth