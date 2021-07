Berrettini-Djokovic su TV8, orario Finale Wimbledon in chiaro: programma e streaming

La Finale di Wimbledon 2021 sarà trasmessa non soltanto sui canali di Sky ma anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Sky ha deciso di offrire anche agli italiani privi di abbonamento la possibilità di gustarsi le gesta di Matteo Berrettini, il primo tennista azzurro capace di accedere all’atto conclusivo di quello che è lo Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Il romano affronterà il serbo Novak Djokovic in quella che sembra una partita impossibile, ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per giocarsela contro il numero 1 al mondo e cercare un’impresa leggendaria in quello che spesso viene definito a giusta causa il tempio del tennis.

L’appuntamento è per domenica 11 luglio, a partire dalle ore 15.00. Il 25enne incrocerà le racchette col fuoriclasse slavo, reduce dai successi agli Australian Open e al Roland Garros, dunque ancora in corsa per la conquista del Grande Slam. Matteo Berrettini proverà a tenere testa al nativo di Belgrado e a dare vita a un match da sogno sull’affascinante erba londinese, superficie che sta regalando diverse soddisfazioni al romano come testimonia l’affermazione al Queen’s proprio alla vigilia di queste due settimane meravigliose.

TV8 è casa della F1 e della MotoGP, con i Gran Premi trasmessi in diretta o in differita. Domani le porte si apriranno anche al grande tennis per assicurare una platea ancora più vasta a un momento storico per lo sport italiano: Matteo Berrettini affronta Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon 2021, poche ore prima di Italia-Inghilterra, Finale degli Europei di calcio allo Stadio Wembley di Londra.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Berrettini-Djokovic, Finale di Wimbledon 2021. Gli orari sono italiani (a Londra sono indietro un’ora rispetto a noi). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e TV8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021: Matteo Berrettini vs Novak Djokovic

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now Tv.

Diretta streaming gratis su TV8.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse