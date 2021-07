Karate, Olimpiadi Tokyo: partita la spedizione azzurra verso il Giappone

Anche la squadra azzurra di karate ha preso la via di Tokyo. I cinque karateka che prenderanno parte ai Giochi della XXXII Olimpiade, in cui questa disciplina farà la sua prima storica apparizione, sono in viaggio verso il Giappone. Per i nostri portacolori sono previste 12 ore di volo fino alla capitale nipponica, prima del trasferimento per Gotemba, dove rimarranno fino al via delle competizioni (5-7 agosto) e si alleneranno in vista dell’assalto alle medaglie.

Il capitano Luigi Busà, Viviana Bottaro, Mattia Busato, Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro sono pronti per la grande occasione e, ognuno di loro, scenderà sul tatami del Nippon Budokan con la chiara intenzione di puntare al podio nelle rispettive categorie, anche perchè la nostra nazionale si presenta all’evento con la consapevolezza di non dover temere nessuno.

La delegazione azzurra si completa con i tecnici Pierluigi Aschieri, Claudio Guazzaroni, Vincenzo Figuccio, Roberta Sodero e Salvatore Loria. Saranno loro, insieme ai nostri cinque alfieri, che entreranno nel Villaggio Olimpico a partire dal 3 agosto. Oggi sono partiti per Tokyo anche Nello Maestri, Mauro Venanzetti, Christian Verrecchia, Massimo Montecchiani ed i partner Danilo Greco, Lorenzo Pietromarchi, Giulia Angelucci, Andrea Ortenzi, Rosario Ruggiero, Veronica Lallo e Alessandro Iodice.

Foto: FIJLKAM