Italia-Olanda oggi, Finale Europei softball 2021: orario, tv, programma, streaming

Gli Europei di softball 2021 sono giunti all’ultimo atto e saranno ancora Italia e Olanda a giocarsi il titolo di campione del Vecchio Continente, in quello che è ormai divenuto un grande classico dello sport del batti e corri a livello femminile.

Delle ventuno edizioni sin qui disputate, infatti, le due corazzate si sono spartite quasi equamente i titoli, con undici successi azzurri e dieci oranje, ponendo la rassegna corrente come una grande occasione per la Selezione del Bel Paese per allungare nell’albo d’oro del torneo.

La finalissima si svolgerà quest’oggi, sabato 3 luglio 2021, a partire dalle ore 20.30 presso Castions Di Strada e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul nuovo canale Sky Sport Action, numero 206 della piattaforma, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW, mentre non mancherà la DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

FINALE EUROPEI SOFTBALL 2021: ITALIA-OLANDA

SABATO 3 LUGLIO

Ore 20:30 Italia-Olanda

EUROPEI SOFTBALL 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Action (canale 206)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, NOW

DIRETTA TESTUALE – OA Sport

Foto: FIBS