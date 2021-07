Italia-Messico softball Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 25 luglio

Il torneo olimpico di softball procede a ritmo spedito e la Nazionale italiana tornerà in campo già domani per la quarta giornata, dove le azzurre incroceranno il proprio cammino con il Messico, squadra ancora a secco di vittorie, per un match fondamentale nella rincorsa alle medaglie.

La partita si svolgerà nella mattinata di domani (domenica 25 luglio), a partire dalle ore 13, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Eurosport Player, ma la piattaforma di riferimento resterà Discovery+ per i non abbonati, mentre è ancora da verificare se la Rai e i due canali di Eurosport copriranno anche questo match.

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Torneo olimpico softball

Domenica 25 luglio 2021

Ore 13 Italia-Messico

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery +

Diretta tv: Rai 2, Eurosport (non ancora annunciate)

Foto: LaPresse