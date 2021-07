Italia-Inghilterra in Finale agli Europei: Kane e compagni battono la Danimarca ai supplementari

L’Inghilterra ha sconfitto la Danimarca per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90′) e si è così qualificata alla Finale degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni ha trionfato nella bolgia dello Stadio Wembley di Londra e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale: saranno i sudditi di Sua Maestà ad affrontare l’Italia nel match che metterà in palio il trofeo domenica 11 luglio (ore 21.00, sempre in questo impianto).

I ragazzi del CT Southgate si sono qualificati alla loro prima finale di questa kermesse, spezzando il sogno della Danimarca che sperava di rivivere la magia del trionfo datato 1992 (da ripescata). I padroni di casa avranno così la possibilità di fare affidamento al rovente pubblico locale, ma la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio in quella che sarà a tutti gli effetti una trasferta e inseguire il secondo sigillo dopo quello del 1968.

Stasera l’Inghilterra è passata in svantaggio subendo il gol su punizione di Damsgaard, ma sul finire del primo tempo ha impattato i conti grazie all’autogol di Kjaer. I padroni di casa hanno progressivamente alzato il ritmo, ma non sono riusciti a sfondare la strenua resistenza dei nordici, venendo così trascinati ai supplementari. Un discusso calcio di rigore ha poi permesso all’Inghilterra di issarsi sul 2-1: Schmeichel ha parato il tiro di Kane, il quale ha però insaccato sulla ribattuta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Entrambe le squadre sono attente in avvio di primo tempo e le difese lavorano molto bene. Si costruisce molto poco, ma a un certo punto la Danimarca inizia a spingere e al 25′ è Damsgaard a spaventare i padroni di casa con un bel destro a giro. Cinque minuti più tardi ci pensa sempre il giocatore della Sampdoria a portare in vantaggio i nordici, infliggendo il primo gol di questa rassegna continentale agli inglesi: micidiale punizione e pallone imprendibile per Pickford. La Nazionale dei Tre Leoni prova a reagire e trova soddisfazione: al 38′ Sterling si mangia un gol fatto a tu per tu con Schmeichel, ma un minuto più tardi Kane serve meravigliosamente Saka, il quale crossa in mezzo per Sterling, Kjaer lo anticipa e insacca un autogol.

Si torna negli spogliatoi in perfetta parità (1-1). Schmeichel si inventa un miracolo al 55′ sul colpo di testa angolatissimo di Maguire, l’Inghilterra ha più possesso palla ma nei minuti successivi non riesce a pungere. La girandola di cambi nella seconda parte della ripresa non cambia più di tanto le carte in tavola, le due squadre sono stanche e in campo succede davvero molto poco. I padroni di casa provano a spingere senza fare troppo male ai rivali, il punteggio non si schioda e i supplementari sono inevitabili.

L’Inghilterra spinge in maniera insistente nel primo tempo supplementare, Kane impensierisce Schmeichel con un bel diagonale. La Danimarca soffre la pressione avversarie e va in apnea, ma riesce a tenere botta con una grande difesa. Si gioca a un solo campo e l’Inghilterra strappa un calcio di rigore molto discutibile al 103′: Sterling entra in area, dribbling e contatto leggerissimo con Jensen. L’arbitro indica il dischetto dopo avere avuto conferma dal Var, Schmeichel si inventa il miracolo su Kane, ma sulla ribattuta lo stesso Kane insacca il gol del 2-1. Nel secondo tempo supplementare i danesi provano a creare qualche pericolo, ma non hanno più forze e l’Inghilterra festeggia la qualificazione alla finale.

Foto: Lapresse