Italia-Grecia, prossima partita Olimpiadi pallanuoto: programma, orario, tv, data, streaming

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: l’Italia della pallanuoto maschile, dopo il comodo successo sul Sudafrica all’esordio, torna ad essere protagonista nella seconda giornata di gare del Gruppo A, con la sfida in programma domani, martedì 27 luglio alle ore 08.30 italiane.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo della sfida tra Italia e Grecia alle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA OLIMPICO ITALIA PALLANUOTO

Gruppo A, 2a giornata (27 luglio)

Italia-Grecia (ore 08.30 italiane)

Diretta tv Eurosport 1, Rai 2

Diretta streaming Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Foto: LaPresse