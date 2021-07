Italia-Belgio, Europei calcio 2021: azzurri a caccia delle semifinali, in dubbio Hazard e De Bruyne per i Diavoli Rossi

Dopo un percorso straordinario ma privo di test estremamente probanti, è arrivato il giorno della verità per l’Italia di Roberto Mancini. La selezione tricolore è impegnata quest’oggi a Monaco di Baviera (calcio d’inizio alle ore 21) contro il Belgio nel secondo quarto di finale valido per i Campionati Europei 2021 di calcio maschile. In palio un posto in semifinale contro la vincente del match tra Spagna e Svizzera.

Gli Azzurri sono reduci dal sofferto successo agli ottavi con l’Austria per 2-1 ai tempi supplementari, in cui hanno fatto più fatica del previsto riuscendo comunque a portare a casa il risultato grazie ai giocatori subentrati a partita in corso (come Chiesa e Pessina). Adesso però l’asticella si alza ulteriormente per la sfida alla squadra n.1 del ranking FIFA, che cavalca una sequenza di cinque vittorie di seguito in match ufficiali.

Mancini potrebbe effettuare un paio di cambi rispetto all’undici titolare sceso in campo a Londra con gli austriaci, inserendo il recuperato Chiellini (fondamentale per provare a limitare Lukaku) al posto di Acerbi sul centro-sinistra della difesa a 4 ed un ispirato Chiesa come esterno destro offensivo titolare al posto di Berardi (autore di una prestazione negativa agli ottavi). Dovrebbe essere confermato il centrocampo a 3 composto da Verratti, Jorginho e Barella, nonostante gli exploit di Locatelli e Pessina nella prima fase della manifestazione.

Grandi incognite invece in casa Belgio per il C.T. Roberto Martinez, che aspetterà sino all’ultimo minuto utile prima di decidere se impiegare o meno dal primo minuto i fenomenali Kevin De Bruyne e Eden Hazard, entrambi infortunatisi durante la sfida con il Portogallo agli ottavi. Il centrocampista del City ha più chance di scendere in campo nell’undici di partenza, mentre il fuoriclasse del Real Madrid dovrebbe essere rimpiazzato almeno all’inizio da Carrasco.

Foto: Lapresse