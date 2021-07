Ben otto match in scena oggi per quanto riguarda i tornei olimpici di hockey su prato in quel di Tokyo. Due incontri per la competizione al maschile, entrambi per il Gruppo B, sei invece tra le donne, equamente divisi tra i due raggruppamenti. Andiamo a riepilogare tutti i risultati.

Al femminile tutto facile nel Gruppo A per la favoritissima Olanda che si sbarazza per 4-0 dell’Irlanda. Vince nettamente anche la campionessa uscente Gran Bretagna (4-1 al Sudafrica). Successo anche per la Germania per 2-0 sull’India. Nell’altro girone successi netti per Argentina e Australia su Spagna e Cina. Equilibrata la sfida tra Giappone e Nuova Zelanda, con le oceaniche che si impongono per 2-1.

Tra gli uomini stesso risultato per Belgio e Gran Bretagna per battere rispettivamente Germania e Canada.

RISULTATI DI OGGI

Torneo femminile

Gruppo A

Olanda-Irlanda 4-0

Sudafrica-Gran Bretagna 1-4

Germania-India 2-0

Gruppo B

Argentina-Spagna 3-0

Giappone-Nuova Zelanda 1-2

Australia-Cina 6-0

Torneo maschile

Gruppo B

Germania-Belgio 1-3

Gran Bretagna-Canada 3-1

Foto: Lapresse