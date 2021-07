Hockey prato, Olimpiadi Tokyo: scatta il torneo, sconfitta per il Giappone

Cala il sipario sulla prima giornata di hockey prato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si è aperto quest’oggi il torneo maschile e quello femminile con delle partite che hanno regalato parecchie emozioni in tutte e quattro le sessioni previste.

La ‘Pool A’ tra gli uomini segna la sconfitta dei padroni di casa che si sono arresi per 3-5 contro gli australiani. Successo per l’India sulla Nuova Zelanda (3-2) nel medesimo gruppo, mentre è finito 1-1 l’incontro tra Spagna ed Argentina, ultimo match in programma .

Il Belgio primeggia sull’Olanda nella prima sfida della ‘Pool B’ con il risultato di 3-1. Festa anche per l’Inghilterra che svetta sul Sudafrica con il medesimo risultato dei belgi. Nella serata è arrivata, invece, una schiacciante affermazione della Germania che si è imposta per 7-1 sul Canada.

Nella serata giapponese è scattato anche il torneo femminile. Per quanto riguarda la ‘Pool A’, l’unica in campo, segnaliamo il successo dei Paesi Bassi che hanno vinto 5-1 contro l’India, mentre l’Irlanda svetta per 2 a 0 sul Sudafrica, che ha provato nella seconda parte a recuperare, missione non riuscita.

Foto: LaPresse