Vittoria della Nazionale indiana nella finale valevole per la medaglia di bronzo di hockey su prato maschile. Gli asiatici hanno battuto per 5-4 la Germania. Dopo un primo quarto a favore dei teutonici (1-0), gli indiani hanno pareggiato 3-3. Successivamente gli asiatici sono passati in vantaggio nel terzo quarto, chiuso 5-3, vincendo poi per 5-4 a fine gara. Questa è la prima medaglia nell’hockey olimpico maschile per l’India da ben 41 anni a questa parte. Germania affranta, che chiude al quarto posto: è la prima volta che la squadra maschile non vince una medaglia alle Olimpiadi dal 2000.

I teutonici sono partiti subito forte sul prato dell’Oi Hockey Stadium, passando in vantaggio al secondo minuto con un gol deviato da Timur Oruz. I centrocampisti hanno dominato il quarto, ma il portiere Parattu Raveendran Sreejesh ha salvato il risultato.

Nel secondo quarto, l’indiano Simranjeet Singh ha segnato il pareggio prima che la Germania si riportasse in vantaggio con Niklas Wellen. Benedikt Furk ha poi segnato nella porta sguarnita, dopo che l’India aveva concesso il possesso, portando il punteggio sul 3-1.

Due angoli per l’India hanno visto Hardik Singh segnare sul rimbalzo del primo, mentre Harmanpreet Singh ha inchiodato il secondo. L’India ha dunque ricominciato brillantemente nel terzo quarto, guadagnando un rigore nel primo minuto, quando Rupinder Pal Singh ha segnato per il vantaggio dell’India sul 4-3.

Tre minuti dopo, Simranjeet ha segnato il secondo gol della partita portando gli asiatici sul 5-3. La Germania ha segnato un altro gol nel quarto parziale grazie a Lukas Windfeder, ma non è stato sufficiente, dato che l’India ha vinto la partita 5-4, aggiudicandosi il bronzo.

Ricordiamo che quest’oggi, alle ore 12.00 italiane, l’Australia affronterà il Belgio nella finalissima valevole per la medaglia d’oro.

Foto: Lapresse