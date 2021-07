Guadagni medaglie Italia alle Olimpiadi: gli azzurri avranno premi più bassi rispetto agli Europei di calcio

Quanti soldi guadagnano gli atleti italiani che conquisteranno una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Il Coni ha deciso di aumentare i premi previsti rispetto all’edizione di Rio 2016 (rialzo del 20%) e le cifre sono diventate ancora più interessanti: 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento, 60.000 euro per il bronzo. Va precisato che si tratta di premi lordi, dunque su di essi si devono pagare tutte le tasse previste dall’ordinamento vigente nel nostro Paese. Il Bel Paese è tra quelli che pagano meglio, il confronto con altre grandi potenze come USA, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania è vinto nettamente.

La Nazionale punta a fare bella figura nel Sol Levante e i nostri portacolori cercheranno di conquistare il maggior numero possibile di medaglie nelle oltre 300 gare in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Partecipare ai Giochi è già un grande trionfo, ottenere un risultato di rilievo rappresenta un enorme traguardo, salire sul podio è il sogno che qualsiasi sportivo ha fin da bambimo.

Un alloro in questa competizione cambia davvero la vita e anche l’assegno darà una mano importante, ma una medaglia d’oro alle Olimpiadi assicura un montepremi inferiore rispetto a quello che hanno portato a casa i calciatori per la vittoria agli Europei. In quel caso, infatti, Chiellini e compagni hanno guadagnato 250.000 euro a testa, un premio concordato in anticipo con la Federcalcio e che proviente interamente dalle casse della Figc.

Foto: Lapresse