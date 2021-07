Golf, Sebastian Munoz e Chesson Hadley leader del John Deere Classic 2021 dopo 18 buche

Ilprimo giro del John Deere Classic 2021 si è concluso nella notte italiana con la testa della leaderboard provvisoria condivisa tra il colombiano Sebastian Muñoz e lo statunitense Chesson Hadley. Al TPC Deere Run (Illinois) non si è certo presentato un field di livello eccezionale questa settimana, con tante star americane che hanno deciso di riposare o spostarsi in anticipo in Europa in vista dell’imminente Open Championship.

Con un ottimo 64 d’apertura (-8) la coppia di testa ha avviato dunque al meglio questo weekend che diventa naturalmente una ghiotta occasione per tutti coloro che solitamente alla vigilia di un evento partono con pochi favori del pronostico. Munoz si è infuocato nel finale con 5 birdie consecutivi, trasformado una giornata solida in una superlativa e raggiungendo Hadley che si conferma invece uno dei golfisti più in forma del momento.

Stesso discorso per il connazionale Hank Lebioda, che è finito fuori dai playoff la scorsa settimana nel Rocket Mortgage Classic per un solo colpo, e anche qui in Illinois è partito col piede giusto, afferrando un ottimo 65 (-7). Insieme a lui in terza posizione troviamo anche Chez Reavie e Camilo Villegas, che hanno giocato la mattina presto. Segue Ryan Palmer, unico giocatore a far segnare un -6, in una giornata in cui le condizioni del campo sono state davvero perfette e infatti ben 75 giocatori hanno girato sotto par.

Foto: LaPresse