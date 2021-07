Il circuito dello European Tour di golf entra nel periodo più infuocato del proprio calendario questa settimana, con l’abrdn Scottish Open 2021 che, da tradizionale riscaldamento dell’Open Championship in atto il prossimo weekend, torna al The Renaissance Club, a nord di Edimburgo. L’edizione di quest’anno ha già attirato moltissima attenzione soprattutto grazie al rebranding dello sponsor, dal vecchio Aberdeen Standard Investment al nuovo e piuttosto enigmatico “abrdn”, un nome scritto in lettere minuscole con quattro consonanti contigue che lascia ancora più mistero di quanto è lecito aspettarsi sul campo di gioco.

Questo evento dal 2011 è diventato la metà principale di preparazione per tutti quei giocatori che ambiscono a vincere la Claret Jug, trofeo riservato al primo classificato del major nel Regno Unito. Questa settimana il Renaissance Club ospiterà per la terza volta lo Scottish Open e come sempre sorge spontanea la curiosità nel vedere chi saprà adattarsi al meglio a questo percorso links costiero progettato dall’architetto Tom Doak nel 2008. Le 18 buche sono state scavate in circa 300 acri di pineta, ma il progetto ha mantenuto alcuni di questi alberi in posizioni strategiche per proteggere fairway e green, aggiungendo sia definizione al campo che una gradevole qualità estetica al paesaggio.

Per quanto riguarda i due precedenti, l’austriaco Bernd Wiesberger ha battuto Benjamin Hebert nel 2019 in uno spareggio che li aveva visti entrambi raggiungere quota -22, il punteggio più basso nella storia del torneo, mentre l’anno scorso l’inglese Aaron Rai ha saputo avere la meglio dell connazionale Tommy Fleetwood, anche in questo caso al play-off.

Il field è quello delle grandi occasioni, con numerose stelle in azione: dal numero 1 del mondo Jon Rahm a Rory McIlroy, passando per gli inglesi Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick e lo stesso Fleetwood, oltre che al plotone di americani che si è recato in Europa per assaltare l’Open Championship di settimana prossima: Justin Thomas, Collin Morikawa e Scottie Scheffler. Gli italiani ci proveranno con tutto il potenziale a disposizione: saranno al via infatti Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta.

