Golf, Olimpiadi Tokyo: tutti i partecipanti dei tornei maschile e femminile

Alle Olimpiadi di Tokyo il golf cerca di consolidare il proprio posto nella rassegna a cinque cerchi, dopo un’assenza che era durata più di cent’anni fino a Rio 2016. La regolamentazione per il Giappone è la stessa del Brasile: i due field sono composti da 60 giocatori, senza che venga applicata la regola del taglio al secondo giro, che viene normalmente utilizzata nei tornei dei principali circuiti mondiali e nei quattro (cinque per le donne) Major.

Questi i qualificati per quanto riguarda il settore maschile. Ricordiamo che il numero tra parentesi si riferisce alla classifica mondiale del 21 giugno, e cioè del ranking attraverso il quale la qualificazione olimpica è stata determinata. Per regolamento, un Paese può portare fino a quattro rappresentanti se compresi nei primi 15, altrimenti due.

TORNEO OLIMPICO MASCHILE: I PARTECIPANTI

1 (1) Jon Rahm (ESP)

2 (3) Justin Thomas (USA)

3 (4) Collin Morikawa (USA)

4 (5) Xander Schauffele (USA)

5 (6) Bryson DeChambeau (USA)

6 (10) Rory McIlroy (IRE)

7 (14) Viktor Hovland (NOR)

8 (16) Hideki Matsuyama (JPN)

9 (20) Paul Casey (GBR)

10 (23) Abraham Ancer (MEX)

11 (26) Sungjae Im (KOR)

12 (28) Cameron Smith (AUS)

13 (31) Joaquin Niemann (CHI)

14 (33) Tommy Fleetwood (GBR)

15 (36) Corey Conners (CAN)

16 (38) Garrick Higgo (RSA)

17 (42) Shane Lowry (IRE)

18 (43) Marc Leishman (AUS)

19 (46) Christiaan Bezuidenhout (RSA)

20 (49) Si-Woo Kim (KOR)

21 (53) Carlos Ortiz (MEX)

22 (63) Mackenzie Hughes (CAN)

23 (67) Sebastian Muñoz (COL)

24 (72) Guido Migliozzi (ITA)

25 (76) Rikuya Hoshino (JPN)

26 (78) Antoine Rozner (FRA)

27 (94) Thomas Detry (BEL)

28 (95) Alex Noren (SWE)

29 (107) Thomas Pieters (BEL)

30 (117) Kalle Samooja (FIN)

31 (118) Matthias Schwab (AUT)

32 (121) Rasmus Højgaard (DEN)

33 (122) Sami Välimäki (FIN)

34 (129) Jazz Janewattananond (THA)

35 (130) Jhonattan Vegas (VEN)

36 (133) Francesco Molinari (ITA)

37 (136) Henrik Norlander (SWE)

38 (146) Mito Pereira (CHI)

39 (147) Adri Arnaus (ESP)

40 (151) Joachim B. Hansen (DEN)

41 (167) Rory Sabbatini (SVK)

42 (174) Sepp Straka (AUT)

43 (178) Ryan Fox (NZL)

44 (181) C. T. Pan (TPE)

45 (186) Romain Langasque (FRA)

46 (189) Adrian Meronk (POL)

47 (193) Maximilian Kieffer (GER)

48 (216) Juvic Pagunsan (PHI)

49 (231) Ondrej Lieser (CZE)

50 (239) Scott Vincent (ZIM)

51 (259) Gunn Charoenkul (THA)

52 (263) Hurly Long (GER)

53 (280) Fabrizio Zanotti (PAR)

54 (281) Rafael Campos (PUR)

55 (286) Gavin Green (MAL)

56 (291) Carl Yuan Yechun (CHN)

57 (292) Kristian Krogh Johannessen (NOR)

58 (315) Ashun Wu (CHN)

59 (340) Anirban Lahiri (IND)

60 (356) Udayan Mane (IND)

L’elenco degli assenti è piuttosto lungo: per gli Stati Uniti manca il numero 2 del mondo Dustin Johnson, per la Spagna Sergio Garcia e Rafa Cabrera Bello, per l’Australia Adam Scott, per l’Austria Bernd Wiesberger, per la Nuova Zelanda Danny Lee, per il Sudafrica Louis Oosthuizen, per la Germania Martin Kaymer e Stephan Jaeger, per la Gran Bretagna Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick e Lee Westwood, per la Colombia Camilo Villegas, per la Francia Victor Perez. Diversa è la situazione olandese, con Joost Luiten e Wil Besseling cui è stato impedito di andare a Tokyo da una regola (applicata solo al maschile) per la quale si sarebbero dovuti trovare nei primi 100 del ranking mondiale.

Queste le qualificate per quanto riguarda il settore femminile. A differenza degli uomini, si tiene conto della classifica mondiale del 28 giugno, dunque una settimana più in là in considerazione della presenza, nei quattro giorni precedenti, del terzo Major, il KPMG Women’s PGA Championship. Per regolamento, un Paese può portare fino a quattro rappresentanti se comprese nei primi 15, altrimenti due.

TORNEO OLIMPICO FEMMINILE: LE PARTECIPANTI

1 (1) Nelly Korda (USA)

2 (2) Jin Young Ko (KOR)

3 (3) Inbee Park (KOR)

4 (4) Sei Young Kim (KOR)

5 (5) Danielle Kang (USA)

6 (6) Hyo Joo Kim (KOR)

7 (7) Brooke M. Henderson (CAN)

8 (8) Yuka Saso (PHI)

9 (9) Lexi Thompson (USA)

10 (10) Lydia Ko (NZL)

11 (11) Nasa Hataoka (JPN)

12 (12) Patty Tavatanakit (THA)

13 (13) Jessica Korda (USA)

14 (14) Minjee Lee (AUS)

15 (15) Hannah Green (AUS)

16 (19) Shanshan Feng (CHN)

17 (21) Ariya Jutanugarn (THA)

18 (23) Sophia Popov (GER)

19 (27) Mone Inami (JPN)

20 (32) Carlota Ciganda (ESP)

21 (38) Melissa Reid (GBR)

22 (49) Anna Nordqvist (SWE)

23 (52) Nanna Koerstz Madsen (DEN)

24 (58) Céline Boutier (FRA)

25 (60) Leona Maguire (IRE)

26 (62) Xiyu Lin (CHN)

27 (64) Gaby Lopez (MEX)

28 (68) Caroline Masson (GER)

29 (69) Emily Kristine Pedersen (DEN)

30 (72) Madelene Sagstrom (SWE)

31 (74) Matilda Castren (FIN)

32 (76) Ashleigh Buhai (RSA)

33 (78) Wei-Ling Hsu (TPE)

34 (84) Azahara Muñoz (ESP)

35 (86) Jodi Ewart Shadoff (GBR)

36 (98) Giulia Molinaro (ITA)

37 (101) Perrine Delacour (FRA)

38 (122) Stephanie Meadow (IRE)

39 (130) Min Lee (TPE)

40 (133) Anne Van Dam (NED)

41 (136) Alena Sharp (CAN)

42 (154) Kelly Tan (MAS)

43 (163) Albane Valenzuela (SUI)

44 (165) Bianca Pagdanganan (PHI)

45 (178) Aditi Ashok (IND)

46 (180) Maria Fassi (MEX)

47 (185) Maria Fernanda Torres (PUR)

48 (218) Tiffany Chan (HKG)

49 (232) Sanna Nuutinen (FIN)

50 (265) Marianne Skarpnord (NOR)

51 (276) Klara Spilkova (CZE)

52 (278) Manon De Roey (BEL)

53 (288) Christine Wolf (AUT)

54 (301) Pia Babnik (SLO)

55 (306) Mariajo Uribe (COL)

56 (349) Daniela Darquea (ECU)

57 (399) Magdalena Simmermacher (ARG)

58 (405) Lucrezia Colombotto Rosso (ITA)

59 (418) Maha Haddioui (MAR)

60 (419) Tonje Daffinrud (NOR)

Molto più rarefatte sono le assenze nel torneo femminile non legate alla sovrabbondanza di nomi: per la Gran Bretagna non ci saranno Georgia Hall e Charley Hull, per il Sudafrica assente Lee-Anne Pace e per la Svizzera niente Morgane Métraux.

