Quattro saranno gli azzurri a comporre la spedizione del golf alle Olimpiadi di Tokyo. Due gli uomini e due le donne, in linea con il massimo consentito da un contingente che si trovi fuori dalle prime 15 posizioni (zona in cui sono concessi quattro pass per Paese). Al maschile c’è l’esordio sia di Francesco Molinari che di Guido Migliozzi, mentre al femminile, se è la prima volta per Lucrezia Colombotto Rosso, Giulia Molinaro è invece al raddoppio dopo Rio 2016.

I risultati recenti sono a favore di almeno tre dei quattro azzurri sopracitati. Guido Migliozzi, in particolare, ha piazzato un colpo non da poco trovando il 4° posto allo US Open e poi il 13° al Travelers Championship. Uniti questi due debutti da brivido a livello di Major e PGA Tour ai tre secondi posti sull’European Tour, ecco che si arriva a comprendere come per il vicentino ci possa essere un ruolo importante al Kasumigaseki Country Club. Certo, la concorrenza è fortissima: c’è il leader dell’OWGR Jon Rahm, ci sono quattro tra i migliori USA, c’è una bella fetta dei big europei, ma con la forma mostrata negli ultimi tempi a Migliozzi non è di certo precluso un risultato tra i primi dieci.

Chi, finora, sembra quasi star scegliendo con attenzione i tornei in cui far bene è Francesco Molinari. E non ha torto, il torinese: al rientro sul circuito dopo un 2020 di quasi totale inattività ha raccolto tre top ten in un mese, per poi disputare un buonissimo Masters fino all’ultimo giro, nel quale è crollato di schianto. L’episodio non si è ripetuto allo US Open, dove ha trovato il miglior risultato della sua carriera in questo Major, il 13° posto. Ora “Chicco”, assieme a Migliozzi, è arrivato in Europa per giocare l’Open Championship al Royal St. George, dove ha la possibilità di riscattare il mancato superamento del taglio di dieci anni fa. E poi le Olimpiadi, dove può cercare di coronare una traiettoria agonistica che lo rende già oggi il maggiore golfista italiano della storia finor a vista.

Nel settore femminile si è imposto a livello internazionale il nome di Giulia Molinaro. Classe ’90, autentica cittadina del mondo, ha raggiunto un terzo posto al KPMG Women’s PGA Championship che nessuno, prima della competizione, si sarebbe mai atteso. Il 2020 era stato un anno difficile, nonostante il tanto lavoro sul piano tecnico; il 2021, invece, l’aveva già vista mettersi in mostra in più di un’occasione prima del volo verso l’alto nel terzo Major dell’anno. Ovviamente le favorite per le medaglie sono altre, vale a dire tutte le big americane e sudcoreane, ma almeno una prima metà della classifica, da possibilità, sembra diventata decisamente alla portata della nativa di Camposampiero.

Alla fine dei conti, e di un paio di rinunce, si può dire che Lucrezia Colombotto Rosso sia entrata alle Olimpiadi da numero 58 della lista delle partecipanti. Il suo livello sta cercando per ora di costruirselo sul tour continentale; per questo il suo obiettivo è di arrivare a giocare un torneo dignitoso, secondo le sue possibilità e soprattutto secondo un percorso di miglioramento che punta verso il sogno LPGA Tour. Le medaglie sono fuori portata, la possibilità di trovare un buon feeling con il percorso, invece, no.

