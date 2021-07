Golf: lo European Tour presenta il Cazoo Open 2021 in Galles, sponsorizzato da Gareth Bale

L’European Tour torna in Galles per il primo di due eventi nel Regno Unito, pronto ad affrontare il Cazoo Open 2021. La novità di questa edizione è il supporto ricevuto per questo evento disputato sullo storico percorso del Celtic Manor di Newport, infatti la star del calcio gallese Gareth Bale, grande appassionato di golf, si è prestato come main sponsor del torneo.

Sicuramente la posizione in calendario a una settimana dall’evento olimpico e subito dopo l’ultimo major stagionale non ha aiutato la qualità del field di questo torneo, che diventa tuttavia sicuramente un feroce terreno di battaglia per tanti outsider, pronti a mettersi in mostra e magari mettere le mani sul primo trofeo in carriera.

Il campione in carica è il francese Romain Langasque, che vinse con lo score di -8 il suo unico titolo proprio all’Open del Galles dell’anno scorso. I maggiori pericoli tra gli avversari sembrano arrivare dai padroni di casa, rappresentati da atleti di qualità ed esperienza come Matt Wallace, Sam Horsfield, Justin Harding, Aaron Rai e Laurie Canter.

Il percorso del Celtic Manor è un Par 71 che si snoda per 7.493 yards, una sede appositamente costruita per la Ryder Cup che ha ospitato nel 2010. La lunghezza, gli ostacoli d’acqua, i carry della palla forzati e una varietà di opportunità di buche rischio/ricompensa assicurano spesso grandi emozioni e incertezza sino alla fine da queste parti, con i quattro par 5 del campo a svolgere la funzione di recupero per quanto riguarda il punteggio. Il montepremi complessivo è fissato a 1,25 milioni di euro.

Foto: shutterstock.com