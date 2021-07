Golf, il 3M Open al via con Dustin Johnson, Bryson DeChambeau e Louis Oosthuizen

Anche se ai più può sembrare che la stagione del golf si sia conclusa la scorsa settimana, con il sesto major giocato in poco più di un anno solare, il calendario del PGA Tour prosegue imperterrito. I migliori rappresentanti di ogni nazione si sono recati in Giappone per prendere parte alla seconda Olimpiade per il golf da oltre 100 anni, ma nel mentre in Minnesota tutto è pronto per il via del 3M Open 2021.

Il field che si presenta al TPC Twin Cities non è affatto scadente come si potrebbe pensare per un torneo a cavallo tra un major e il torneo olimpico, infatti ben cinque dei primi 20 giocatori sono iscritti per prendere parte a questo evento. Dustin Johnson è il protagonista del torneo, dopo essere tornato al secondo posto nell’OWGR nonostante il suo ottavo posto all’Open Championship, superato dallo spagnolo Jon Rahm. Egli sarà affiancato anche da Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen e Matthew Wolff, il quale tornerà sul luogo della sua prima vittoria nel circuito, ottenuta nel 2019.

Il TPC Twin Cities (Blaine, Minnesota) è un par 71 di 7.431 yards, con l’acqua del lago che entrerà in gioco in quasi tutte le buche giocate (15/18). Certamente il colpo più importante su questo campo di gioco sarà l’approccio, in quanto è storicamente molto alta la percentuale di green in regulation (76%). Anche il putt sarà per lo stesso motivo molto sollecitato, e solitamente quando il GiR è così alto chi trova il feeling giusto con i green riesce a fare la differenza. Il par 5 della 12 (593 yards) è la buca più facile e storicamente più del 50% delle volte il giocatore riesce a portare a casa il birdie, mentre è necessario rispettare attentamente il par 3 successivo della 13, che immediatamente presenta il conto a chi si rilassa.

Foto: LaPresse