L’Italia si è esibita in prova podio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si è trattato di un test importante per abbracciare l’Ariake Gymnastics Centre in vista dell’inizio delle gare. La Nazionale di ginnastica artistica femminile si è cimentata in un turno di rilievo, fondamentale per comprendere l’attrezzatura e la pedana quando mancano tre giorni al debutto ai Giochi: domenica 25 luglio (ore 03.00 italiane) è in programma il turno di qualificazione.

Le azzurre si sono allenate con body differenti, tenendo così ancora mascherato il leotard che useranno nel weekend durante la gara. Vanessa Ferrari ha optato per un bianco-argento, Martina Maggio per il blu, Asia D’Amato per un rosino, Alice D’Amato per un azzurro tenue. Queste ragazze comporranno la squadra, mentre Lara Mori gareggerà come individualista. Di seguito le FOTO delle azzurre durante la prova podio, in attesa anche dello scatto di Lara Mori che è l’unico a mancare all’appello.

VANESSA FERRARI

Foto: Lapresse

ASIA D’AMATO

Foto: Lapresse

MARTINA MAGGI O

Foto: Lapresse

ASIA D’AMATO

Foto: FIG