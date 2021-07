Gianmarco Tamberi si appresta a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove insegue una medaglia nel salto in alto. L’azzurro non aveva potuto partecipare all’ultima edizione dei Giochi a causa di un infortunio patito a Montecarlo nella serata in cui firmò il record italiano (2.39) e questa volta vuole essere assoluto protagonista sulla pedana a cinque cerchi. L’avvicinamento del 29enne marchigiano alla competizione sportiva più importante al mondo non è stato dei migliori e nelle ultime uscite non ha trovato le misure che si aspettava, ma il ribattezzato Gimbo è in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro quando meno te lo aspetti e di firmare una prestazione da urlo.

Prima di imbarcarsi sull’aereo per il Giappone, però, il nostro portacolori ha voluto esprimere il suo grande amore per la fidanzata Chiara Bontempi e in uno scenario da favola, perfettamente agghindato in maniera romantica, le ha voluto chiedere di sposarlo. Una proposta che arriva dopo tanti anni di fidanzamento e che è stata accettata in lacrime dalla ragazza, che tiferà da casa il suo futuro sposo e che lo aspetta a braccia aperte sperando di ritrovarlo festante con qualcosa di luccicante al collo. Il momento della proposta è stato filmato e Tamberi ha pubblicato il VIDEO sui social, accompagnandolo con una serie di frasi romantiche rivolte alla fidanzata.

VIDEO GIANMARCO TAMBERI CHIEDE ALLA FIDANZATA DI SPOSARLO

Foto: Lapresse