FOTO Novak Djokovic si allena con le ginnaste belghe alle Olimpiadi. Spaccata perfetta, Nina Derwael emozionata

Novak Djokovic si è allenato con le ginnaste belghe alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il miglior tennista al mondo ha voluto farsi immortacolare in una foto insieme a Nina Derwael e compagne, mentre si esibiva in una perfetta spaccata a terra davvero invidiabile. Il fuoriclasse serbo, quest’anno capace di vincere i tre Slam disputati (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon) e grande favorito per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi, è parso in eccellente forma e ha colto di sorpresa le ragazze.

Nina Derwael, due volte Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche e favorita per il titolo a cinque cerchi su questo attrezzo (l’unico in cui Simone Biles non farà la differenza), ha espresso tutta la sua soddisfazione sul suo profilo Instagram e alcune avversarie hanno espresso la loro simpatica invidia. L’Airone gareggerà domenica 25 luglio nel turno di qualificazione, capitanando la propria squadra. Nole, invece, giocherà già domani nel primo turno del tabellone di singolare.