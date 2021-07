L’Italian Bowl 2021 va ai Panthers Parma al termine di un match davvero clamoroso. Gli emiliani, reduci da una stagione condotta da dominatori assoluti, conquistano anche l’ultimo atto della Prima Divisione di football americano che si è disputato a Piacenza, superando i Seamen Milano con il punteggio di 40-34 all’overtime, dopo una partita nella quale è successo di tutto, con i lombardi capaci di trovare il pareggio proprio nelle battute conclusive, dopo un parziale di 22-6.

Match che ha preso la direzione dei ducali all’inizio, con i Panthers che chiudono il primo quarto avanti 14-0 grazie alla meta di Hennessey su corsa e quella di Diaco, anche in questo caso su run. Nella seconda frazione, invece, reagisce Milano, con il touchdown di Bouah che riceve un lancio da 40 yds di Zahradka, mentre per Parma arriva il td di Hennessey che lancia Finadri in end-zone. Si va al riposo sul 21-6.

Nella terza frazione arriva il td dei Seamen con un kick-off return da 80 yds di Bouah, ma Parma risponde e chiude il periodo sul 28-12 con la corsa da una yard di Diaco. Nel quarto conclusivo l’equilibrio viene scosso dal td dei Seamen con Zahradka che lancia Di Tunisi in meta e, con la conversione da 2 punti, riporta sotto i meneghini per il 26-34 a 4:29 dal termine. La difesa dei Seamen blocca il drive dei Panthers e ritornano in possesso della palla a 2:40 dalla fine.

Zahradka orchestra un ottimo drive tra lanci e corse e porta i Seamen sulle 17 yds avversarie da dove lancia poi in meta Di Tunisi per il 32-34! A questo punto tutto il match si decide nella trasformazione da 2 punti, nella quale succede di tutto. Zahradka corre, commette un fumble, ma viene ricoperto da Elder ed è 34-34 a 1:08 dalla fine dopo un parziale di 22-6! A questo punto è Parma che prova il tutto per tutto. Hennessey mette in scena un drive clamoroso e porta il suo attacco sulle 20 yds di Milano a 15 secondi dalla fine. Il field goal decisivo viene bloccato e il match rimane sul 34-34!

Emozioni davvero a non finire. Inizia l’overtime ed i Seamen vengono fermati in attacco. La palla torna a Parma che vede Hennessey lanciare Alinovi in meta per il 40-34 che regala il titolo agli emiliani!

Foto: Pier Colombo