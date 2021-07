Le polemiche non mancano dopo il GP di Gran Bretagna di F1, round nel quale il padrone di casa Lewis Hamilton si è imposto davanti al ferrarista Charles Leclerc e al team-mate Valtteri Bottas.

Indubbiamente, il confronto del primo giro con Max Verstappen (Red Bull) e il contatto che ha provocato l’uscita di pista dell’olandese fanno discutere. La Direzione Gara ha comminato una penalità di 10″ a Lewis che, alla fine della fiera, non gli ha impedito di vincere la corsa in maniera chiara.

Da più parti sono arrivate considerazioni di forte contrarietà sia per la sanzione che per il comportamento di Hamilton, ritenuto poco corretto nei confronti del rivale in una zona del circuito nella quale superare è estremamente difficile e rischioso.

A prendere le difese del sette volte iridato è stato il Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff. In un’intervista concessa ad Autosport, il maneger austriaco ha ribadito un concetto: “Hamilton è l’opposto di un pilota scorretto. E’ un pilota assolutamente sportivo che non è mai stato coinvolto in grandi o gravi incidenti. Mantiene sempre il suo contegno e l’incidente di domenica non lo ha turbato più di tanto“.

Dunque, “giù le mani da Lewis“. Indubbiamente, però, l’episodio citato potrebbe cambiare tante cose in pista tra i due contendenti per il titolo e potrebbero esserci nuovi duelli molto duri.

Foto: LaPresse