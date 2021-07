F1 su TV8, programma GP Gran Bretagna 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Nel weekend del 16-18 luglio andrà in scena il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Silverstone si tornerà a correre dopo il doppio appuntamento in Austria. Si abbraccia un circuito tradizionale e che ha fatto la storia dell’automobilismo, dove per l’occasione verrà adottato uno speciale format per vivacizzare il fine settimana e che potrebbe davvero rivoluzionare questo sport.

Si incomincia venerdì 16 luglio con una sessione di prove libere da 60 minuti e poi con le qualifiche. Il time attack viene dunque anticipato di un giorno e definisce la griglia di partenza della Sprint Race (o Sprint Qualyfing), ovvero una corsa di 100 km in programma sabato pomeriggio. L’esito di questa gara accorciata assegnerà punti ai primi tre classificati e definirà lo schieramento di partenza del Gran Premio vero e proprio previsto domenica pomeriggio con le consuete modalità.

Si preannuncia una lotta serratissima tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: l’olandese ha allungato al comando della classifica generale grazie ai risultati ottenuti in Austria, ma il britannico vuole riaprire il discorso sfruttando il feeling con la sua pista di casa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Previste le differite tv su TV8.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 16 LUGLIO:

15.30-16.30 Prove libere 1

19.00 Qualifiche

SABATO 17 LUGLIO:

13.00-14.00 Prove libere 2

17.30 Sprint Qualifying

DOMENICA 18 LUGLIO:

16.00 Gara

GP GRAN BRETAGNA F1 2021: COME VEDERLO SU TV8

Sprint Qualifying in differita tv, gratis, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 20.15.

Gara in differita tv, gratis, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 19.00.

Non sono previste dirette/differite per prove libere e qualifiche.

GP GRAN BRETAGNA F1 2021: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

VENERDÌ 16 LUGLIO:

Prove libere 1 e qualifiche in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1 e qualifiche in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1 e qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1, per gli abbonati, alle ore 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8 delle prove libere.

SABATO 17 LUGLIO:

Prove libere e Sprint Qualifying in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Sprint Qualifying in differita tv, gratis, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 20.15.

Prove libere e Sprint Qualifying in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Sprint Qualifying in differita streaming su tv8.it alle ore 20.15

Prove libere e Sprint Qualifying in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Sprint Qualifyin in replica su Sky Sport F1 alle ore 20.00, 21.45, 00.00 e nel rullo notturno.

DOMENICA 18 LUGLIO:

Gara in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Gara in differita tv, gratis, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 19.00.

Gara in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Gara in differita streaming, gratis, su tv8.it alle ore 19.00.

Gara in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara in replica su Sky Sport F1 alle ore 19.00, 21.30, 00.00 e nel rullo notturno.

