Sebastian Vettel non può certo essere soddisfatto della sua performance nel Gran Premio di Stiria. Il tedesco, ormai prossimo a compiere trentaquattro anni, ha concluso fuori dalla zona punti, vedendosi peraltro battuto dal compagno di squadra Lance Stroll. Seb è dunque alla caccia del riscatto nel GP d’Austria, seconda gara prevista al Red Bull Ring di Spielberg. Ecco quanto ha dichiarato nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia dell’appuntamento.

Tanto per cominciare, è ritornato su quanto accaduto domenica scorsa. “Come mai è andata così male? All’inizio ero bloccato nel traffico, è sempre così a centro gruppo, perché i valori sono molto livellati e la posizione di partenza può risultare determinante. Però anche una volta cambiate le gomme non sono riuscito a essere veloce a sufficienza e, come se non bastasse, alla fine del GP gli pneumatici erano in pessime condizioni. Insomma è stata una gara molto difficile”.

Però Stroll nel GP di Stiria ha marcato 4 punti, arrivando ottavo. “È vero, Lance ha avuto un buon passo e ha disputato una gara molto buona. Per questo sono moderatamente ottimista, perché avrò un’opportunità di fare meglio di domenica scorsa. Sarà determinante la qualifica, perché se dovessi partire ancora 14° come la settimana passata, non ci sarà molto da fare”.

Chiaramente non è passato in cavalleria lo sfottò dei meccanici Aston Martin, che hanno fatto trovare il casco di Vettel circondato da bandiere inglesi con un eloquente 2:0 scritto sotto di esso. Un chiaro riferimento all’ottavo di finale degli Europei di calcio in cui l’Inghilterra ha battuto 2-0 la Germania. “Eh sì, nella squadra vedo tante facce sorridenti. La mia non lo è! Però bisogna essere onesti, l’Inghilterra ha meritato di vincere e a questo punto spero possano fare quanta più strada possibile”.

Infine, due parole sulle mosse del mercato tecnici e i due “colpi” firmati dall’Aston Martin, che nell’ultima settimana ha strappato due aerodinamici alla Red Bull, ovvero Dan Fallows e Andrew Alessi. “Sono soddisfatto” – ha detto Seb – “perché la crescita del team prosegue. È un processo in corso da prima ancora del mio arrivo e quindi è incoraggiante vedere un rafforzamento continuo”.

Foto: La Presse