F1, quanti giri dura la Sprint Race? Le tornate per definire la griglia di partenza

Saranno 17 le tornate che caratterizzeranno la prima Sprint Race della storia della F1, una gara inedita che si terrà domani pomeriggio. L’attesa è tanta per una corsa che assegnerà la pole-position e stabilirà la griglia di partenza per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021.

Questa sfida, voluta dagli organizzatori, sarà un test in vista del prossimo anno. Se dovesse riscuotere successo ci dovremmo abituare a questo format che potrebbe diventare una normalità nell’attesissimo 2022, anno in cui assisteremo ad un’importante rivoluzione regolamentare.

La Sprint Race di domani vedrà il britannico Lewis Hamilton scattare dalla pole position davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed al finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Quarto posto per la Rossa del monegasco Charles Leclerc, mentre dobbiamo scorrere fino alla nona piazza per trovare lo spagnolo Carlos Sainz.

Ricordiamo che la corsa di qualifica assegnerà punti per il Mondiale. La Top 3 avrà un ‘bonus’ che si aggiunge al risultato della prova di domenica. Sarà interessante capire la scelta delle mescole in una gara che non prevede la sosta obbligatoria. In 17 giri non dovrebbero esserci dei problemi di usura in una pista che non è abrasiva.

Non resta altro che attendere domani per una prova storica. Ricordiamo, infine, che il vincitore di domani riceverà il titolo di poleman e rientrerà nelle statistiche come se avesse ottenuto il giro più veloce nella qualifica contro il tempo. Non è considerata, invece, la prestazione odierna.

