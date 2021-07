F1, Pierre Gasly: sirene di mercato, divorzio con Alpha Tauri e Red Bull?

Mentre il circus si prende una pausa prima di approcciare la settimana dedicata a Silverstone e alle sue novità (Sprint Race su tutte…), intorno ad alcuni piloti di F1 imperversano voci di mercato per la stagione 2022. Fra i “corteggiati” ci sarebbe anche Pierre Gasly che, dall’anno prossimo, potrebbe non far più parte del gruppo Red Bull e Alpha Tauri.

“Sì, c’è un interesse nei miei confronti da parte di altri team. Sto facendo – come riporta il sito f1ingenerale.com – del mio meglio per dimostrare il mio potenziale (ricordiamo anche la vittoria a Monza nel 2020, ndr). Attualmente sto dando il massimo per l’AlphaTauri, è la cosa migliore per il team. Voglio che quest’anno sia il migliore da quando la scuderia è entrata in F1. Questo è il mio obiettivo, poi valuterò quali sono le offerte più interessanti. Si tratta di me e Red Bull e discuterò con loro cosa faremo per andare avanti.”

Ma come stanno realmente le cose? Helmut Marko sa che presto sarà necessario un confronto con il driver francese e il suo entourage, nonostante i “formali” due anni di contratto che legano Gasly alla famiglia Red Bull, e la sua volontà sarebbe quello di trattenerlo.

Il tempo però stringe e le sirene di Aston Martin, Alpine e più in lontananza McLaren si fanno insistenti. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi: il momento buono per un colloquio chiarificatore potrebbe essere il fine settimana del Gp di Ungheria (30 luglio – 1 agosto).

Foto: FOTOCATTAGNI