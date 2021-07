F1, orario qualifiche TV8 GP Austria 2021: programma, streaming, differita

Tutto pronto al Red Bull Ring di Spielberg per le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riflettori puntati in primis su Max Verstappen, leader del campionato e vincitore dell’ultimo GP di Stiria andato in scena domenica scorsa sempre sul tracciato di proprietà della Red Bull.

L’olandese è il grande favorito per la pole position odierna, anche se le Mercedes proveranno a dargli filo da torcere sul giro secco con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Battaglia aperta per seconda e terza fila, con Sergio Perez sulla carta un gradino sopra alle varie Ferrari, Alpine, Aston Martin, AlphaTauri, McLaren e Alfa Romeo.

Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021, valido come nono round stagionale del Mondiale di Formula 1, si disputeranno quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg dalle ore 15 con diretta tv su Sky Sport F1 e diretta streaming su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali in chiaro su TV8 in differita alle ore 18.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021 per la Formula 1:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2021

La programmazione di TV8/HD

Sabato 3 luglio

ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 3 luglio

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Foto: Lapresse