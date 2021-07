Lo avevano promesso, quest’anno l’attesa per il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes non si sarebbe protratta a lungo come nell’occasione attuale (con la firma giunta ad un solo mese dal via della stagione 2021). Toto Wolff, team principal del team di Brackley, aveva anche scherzato sulla possibilità che sarebbe stato dato l’annuncio a Monza. Invece, la conferma è arrivata già oggi: Lewis Hamilton si lega a Mercedes per altri due anni.

Ecco, dunque, la notizia che va a scuotere tutto il mondo della Formula Uno. Nessuna idea di ritiro, nessun cambio di casacca. Il sette volte campione del mondo (sei titoli proprio con la scuderia anglo-tedesca) ha deciso di continuare la sua epopea nella massima categoria del motorsport e, come spiega il comunicato ufficiale della Mercedes, lo farà per il 2022 e 2023, ovvero le prime due annate della tanto attesa “rivoluzione tecnica”.

“Mercedes-AMG Petronas F1 Team è lieta di annunciare il prolungamento di 2 anni della sua partnership con il sette volte campione del mondo piloti Lewis Hamilton – si legge nel comunicato – continuando un rapporto che è divenuto il più vincente della storia della F1. Lewis guiderà per la Mercedes anche nel 2022 e 2023, toccando l’undicesimo anno con noi. Mentre la F1 entra in una nuova era, Mercedes e Lewis salderanno in maniera ulteriore il loro binomio. Da quando è entrato a far parte del team ufficiale, Lewis ha conquistato 6 campionati del mondo piloti, 77 vittorie e 74 pole position”.

Le parole di Lewis Hamilton: “È difficile credere che siano passati quasi 9 anni con questo incredibile team e sono entusiasta che continueremo la nostra partnership per altri 2 anni. Abbiamo conquistato tanto insieme, ma abbiamo ancora tanto da fare, sia in pista che fuori. Sono incredibilmente orgoglioso e grato di come Mercedes mi abbia supportato nel mio impegno per migliorare la diversità e l’uguaglianza nel nostro sport. Grazie a tutte le persone di talento in Mercedes il cui duro lavoro rende tutto possibile ed al Consiglio per la loro continua fiducia in me. Stiamo entrando in una nuova era stimolante ed emozionante e non vedo l’ora di vedere cos’altro potremo ottenere insieme”.

Le parole di Toto Wolff, CEO e Team Principal: “Mentre entriamo in una nuova era della F1, non ci può essere pilota migliore da avere nella nostra squadra di Lewis. I suoi successi in questo sport parlano da soli, e con la sua esperienza, velocità e abilità da corsa, è al culmine delle sue forze. Ci stiamo godendo la battaglia che abbiamo in atto quest’anno, ed è per questo che volevamo concordare questo contratto in anticipo, per non avere la minima distrazione in pista. Ho sempre detto che finché Lewis avrà ancora il fuoco per le corse, può continuare finché vuole”.



Foto: LPS Florent Gooden