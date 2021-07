F1, nel 2022 vedremo due sessioni di test pre-stagionali, dopo Barcellona si passerà a Sakhir

Anche se ci stiamo solamente avvicinando alla pausa estiva del Mondiale di Formula Uno 2021, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Quella della tanto attesa “rivoluzione tecnica”. Cosa dobbiamo attenderci, quindi, in vista dei primi mesi del nuovo anno per la massima categoria del motorsport?

In primo luogo, come rivela motorsport.com, vivremo due sessioni di test pre-campionato. Dopo gli appena tre giorni di quest’anno, quindi, i piloti avranno modo di conoscere senza fretta le nuove vetture per presentarsi in maniera migliore ai nastri di partenza della nuova annata. L’esordio vero e proprio è previsto a Barcellona, sul tracciato del Montmelò e le date dovrebbero essere quelle dal 23 al 25 febbraio.

Ovviamente, prima dell’esordio catalano, dovremmo assistere a qualche filming day, con i consueti 100 chilometri a disposizione per team e piloti per rompere il ghiaccio, mentre l’idea di una presentazione condivisa con tutte e 10 le squadre, non sembra avere scaldato i cuori dei diretti interessati.

A questo punto, dopo i test di Barcellona, sarà prevista una settimana di lavoro in sede, scatterà la seconda sessione che, come quest’anno, si terrà a Sakhir. In questo caso le date potrebbero essere quelle dall’11 al 13 marzo, ma non sarebbero compatibili con i giorni minimi che devono separare il termine dei test dalla prima gara stagionale, dato che il via ufficiale dovrebbe avvenire nel weekend del 20 marzo. Ad ogni modo, non dovremmo vedere l’avvio di stagione in Australia nemmeno nel 2022, per cui aumentano le chance del bis in Bahrain con il possibile secondo appuntamento in Arabia Saudita.

Foto: Lapresse