Il Mondiale di Formula 1 di questa stagione prevede, tra gli altri, il debutto del circuito del Gedda Street Circuit, in Arabia Saudita, che si terrà il prossimo 5 dicembre come penultimo appuntamento del circus. Ennesima novità di questo 2021, che ha visto anche il debutto della Sprint Race. E queste due primizie del campionato potrebbero attrarsi.

Il promotore e presidente della Federazione automobilistica e motociclistica Khalid Bin Sultan Al Faisal ha difatti espresso molto interesse per la Sprint Qualifyng, e propone di disputarla nella prima edizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita: “Mi trovavo a Silverstone lo scorso weekend e ho apprezzato molto. È stato molto bello avere più gare da vedere e una maggiore azione il sabato. Ci piacerebbe ospitare una Sprint Qualifying“.

Lo stesso saudita non è però contento di una cosa: che il GP arabo, il quarto della storia in Medio Oriente, sia stato organizzato a fine stagione: “Volevamo essere ad inizio anno, ma il tempo richiesto per progettare e costruire la pista ci ha impedito di avanzare la richiesta. Preferirei non essere nella parte finale del calendario, ad inizio anno le squadre possono far bene e c’è il rischio che le gare successive possano non essere interessanti“.

Foto: LaPresse