Lando Norris è indubbiamente la grande rivelazione della prima parte di stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021, grazie ad un rendimento eccezionale in qualifica e ad una fantastica costanza di rendimento in gara che gli ha consentito di raccogliere 3 podi e 8 piazzamenti nella top5 su 9 Gran Premi disputati alla guida della McLaren.

Il giovane pilota britannico sta trascinando il team di Woking nella battaglia contro la Ferrari per il terzo posto nel campionato costruttori: “Lui sa come guido e come ragioniamo da squadra, naturalmente cerchiamo di cambiare alcune cose, quindi non sa tutto – ha detto Lando a proposito dell’ex compagno di squadra Carlos Sainz (adesso in Rosso) – Ma questo è solo uno dei vantaggi e degli svantaggi di chi cambia squadra. Entrambi abbiamo il nostro programma ma probabilmente non c’è nessuno che voglio battere più di Carlos. Probabilmente vale lo stesso per lui. Lui vuole battere la McLaren e noi vogliamo battere la Ferrari”.

“Andiamo d’accordo. Ridiamo insieme, siamo buoni amici e tutto il resto ma semplicemente i nostri interessi al di fuori della pista sono molto diversi. Lui è più interessato a produrre vino, vestiti e cose del genere. Mentre io sono più interessato al golf e ai videogiochi”, conclude Norris (fonte: Motorsport.com) parlando del rapporto con il nuovo compagno di box australiano Daniel Ricciardo.

