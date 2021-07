F1, la Mercedes lancia il contrattacco alla Red Bull. A Silverstone una carrozzeria aggiornata

La Mercedes sta vivendo il periodo più difficile di sempre da quando in Formula Uno è iniziata l’era turbo-ibrida. L’ultima vittoria del team anglo-tedesco risale al 9 maggio, quando in Spagna Lewis Hamilton ha messo in atto una strategia aggressiva per avere ragione di Max Verstappen, che lo aveva superato alla partenza. Da quel momento è però cominciata una sequenza negativa di ben cinque gare consecutive senza neppure un successo, dinamica che in seno alla Stella a Tre Punte non si verificava dal lontano 2013.

Come se non bastasse, le vittorie sono tutte state conquistate dalla Red Bull, con il già citato olandese capace di imporsi quattro volte. Di conseguenza, se dopo il Montmelò Hamilton godeva di 14 punti di vantaggio su Verstappen nel Mondiale piloti e la Mercedes ne aveva 29 di margine in quello costruttori, ora la situazione si è brutalmente ribaltata. Super Max è in fuga nella classifica iridata, 32 lunghezze davanti al Re Nero, mentre il team diretto da Christian Horner è forte di un eloquente +44 su quello nelle mani di Toto Wolff.

In particolare, l’impressione è che Mercedes sia stata colta di sorpresa dagli aggiornamenti presentati dalla Honda in occasione del Gran Premio di Francia, novità che hanno permesso alla Red Bull di guadagnare il ruolo di potenza egemone. Alla luce del serrato calendario, è stato impossibile reagire e si è dovuto inseguire anche nel double header austriaco, dove non a caso Verstappen ha fatto il pieno e Hamilton si è trovato in affanno. Cionondimeno, la situazione appare destinata a cambiare.

Settimana prossima è programmato il Gran Premio di Gran Bretagna, che per Lewis è letteralmente la gara di casa. Il trentaseienne inglese e la Stella a tre punte si trovano a meraviglia sul tracciato di Silverstone e sembrano avere tutta l’intenzione di tornare al successo. Infatti la squadra di base a Brackley non si nasconde e ha già annunciato il proprio contrattacco per riaprire il Mondiale.

Chiaramente non è stato spiegato nei dettagli quali saranno gli aggiornamenti, ma Andrew Shovlin, direttore degli ingegneri di pista di Mercedes, ha anticipato che si sta lavorando sull’aerodinamica. Come riportato da Autosprint, il tecnico ha annunciato che la W12 presenterà una nuova carrozzeria. Si vedrà come e dove si è deciso di agire, ma di sicuro Silverstone si annuncia un weekend cruciale per le possibilità di Hamilton e della sua squadra.

Gareggiare su una pista in tutti i sensi amica, con una vettura aggiornata e con il beneficio delle mescole più dure (una dinamica vista sinora solo in Portogallo e Spagna) sono tutti fattori che giocano a favore di Lewis e della Mercedes, che verosimilmente saranno l’uomo e la vettura da battere. Anche perché patire una nuova sconfitta da Verstappen e dalla Red Bull significherebbe davvero entrare in grossissima difficoltà nella sfida iridata, che a quel punto inizierebbe a essere davvero segnata in favore degli sfidanti.

