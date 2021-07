F1 in tv, orari GP Gran Bretagna 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Dopo aver vissuto le qualifiche nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo aver assistito alla prima, storica, Qualiying Race, nella giornata di ieri, arriviamo al piatto forte vero e proprio del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Il circuito di Silverstone, che sarà impreziosito dalla presenza di ben 140.000 spettatori (dopo i 90.000 del venerdì ed i 110.000 di ieri), si appresta a fare da scenario ideale per l’ennesimo capitolo della saga tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, sempre più rivali diretti nella corsa verso il titolo iridato edizione 2021.

Il portacolori della Mercedes cercherà di sfruttare al meglio la gara di Silverstone (dove ha vinto in sei delle ultime sette edizioni), per ribadire all’olandese che la sua voglia di puntare al successo finale è tutt’altro che scemata. Dall’altra parte Max Verstappen proverà a mantenere il suo ampio margine di vantaggio in classifica generale e, se possibile, vincere in casa del rivale numero uno, per confermarsi il primo della classe in questo 2021.

IN TV – Il Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (125 di Sky e 8 dgt) garantirà la differita della gara dalle ore 19.00. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara di Silverstone.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – F1

Domenica 18 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna

Differita gara su TV8: ore 19.00

Replica gara su Sky Sport F1: ore 19.00, 21.30 e 00.30

Foto: Lapresse