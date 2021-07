F1 in tv, orari GP Austria 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Si alza il sipario sul fine settimana del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Si apre ufficialmente il secondo capitolo della doppietta del Red Bull Ring che, nello scorso weekend, ci ha regalato le emozioni del Gran Premio della Stiria.

In quel di Spielberg, dunque, si apre il nuovo appuntamento della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due grandi rivali per il titolo iridato sono separati da 18 punti, con l’olandese che vuole proseguire nel suo “magic moment”, con tre vittorie nelle ultime 4 uscite e, senza la sfortuna di Baku, avrebbe completato il percorso netto in questo scorcio di campionato.

La giornata prenderà il via con la prima sessione di prove libere delle ore 11.30, mentre si tornerà in azione al pomeriggio alle ore 15.00 per la seconda ora di lavoro a disposizione di team e piloti. La pista è la stessa, i set-up cambieranno ben poco, l’unica variabile saranno le gomme (uno step più morbido). Potranno fare davvero la differenza?

IN TV — Il venerdì del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport F1 (207), ma non da Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) non saranno trasmesse le prove libere. In streaming la giornata si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come consuetudine, vi regalerà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GRAN PREMIO D’AUSTRIA 2021 – F1

Venerdì 2 luglio

Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1

Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 20.30, 22.15, 00.00

Foto: LPS Florent Gooden