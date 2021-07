Il Gran Premio di Gran Bretagna si è appena concluso e la Formula Uno, dopo l’esperimento di Silverstone, si appresta a tornare alla normalità. Settimana prossima non si corre, mentre nel weekend a cavallo dei mesi di luglio e agosto assisteremo al Gran Premio di Ungheria.

Come detto, avremo un fine settimana canonico. Niente qualifica sprint, ma venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, con le qualifiche classiche al sabato e la gara alla domenica. Anche gli orari saranno quelli abituali. Niente virtuosismi serali o fusi orari da gestire. Il weekend magiaro si annuncia decisamente più tranquillo.

Va sottolineato come il Gran Premio d’Ungheria sarà l’ultimo prima della pausa estiva. Infatti, una volta terminata la gara dell’Hungaroring, la Formula Uno andrà in vacanza fino al 27-29 agosto, quando si correrà in Belgio. Dunque, come seguire in televisione l’undicesimo GP della stagione 2021 del Mondiale di Formula Uno?

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Ungheria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP UNGHERIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 30 LUGLIO

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

SABATO 31 LUGLIO

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

DOMENICA 1 AGOSTO

Ore 15.00 Gara

Foto: La Presse