Uno è finito contro le barriere di protezione al termine della Q2. L’altro non è riuscito ad andare oltre la settima posizione. Un bilancio non propriamente scintillante per la Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Sulla carta la pista dell’Hungaroring appariva ideale per le caratteristiche della SF21 che, invece, ha faticato e non poco, e lo si era visto già nelle prove libere di ieri. I risultati, tuttavia, sono andati anche oltre le peggiori previsioni. Come detto, Carlos Sainz ha rovinato tutto nel suo tentativo nella Q2, uscendo di strada proprio all’ingresso dell’ultima curva.

“Non era facile con questo vento – spiega ai microfoni di Sky Sport – però le condizioni erano uguali per tutti e non cerco alibi. Sono rimasto sorpreso dall’incidente, ho guardato poi i dati e ho visto che sono entrato in curva con una velocità di 5 km/h in meno rispetto al giro di lancio in Q1, ma il vento soffiava a 40 km/h in quel punto contro i 10 km/h della sessione precedente. Per cui credo la sbandata improvvisa sia dovuto a questi fattori. Mi scuso con il team, ci aspetta tanto lavoro da fare per gara”.

Su una pista così tortuosa, per lo spagnolo si annuncia una gara in salita, dato che i sorpassi saranno quasi impossibili. “Non so se ci sono danni interni alla macchina, è presto per dirlo. Quello che so è che sarà difficile rimontare perché non è una pista da sorpassi, sarà importante partire bene e adottare buone strategie per cercare di entrare in zona punti. Di più onestamente non credo sia possibile”.

In una situazione migliore, ma non semplice a sua volta, Charles Leclerc. Questa volta il monegasco non è stato in grado di superare la propria vettura e, per questione di millesimi, è stato relegato in settima posizione. “Ho fatto tanta fatica dalla Q2 in poi. Nella seconda fase la macchina si muoveva tanto al posteriore, ho cercato di fare il massimo. Il passo gara secondo me è buono, però è anche vero che qui siamo su un circuito dove è difficile sorpassare, quindi sarà complicato, vedremo. La partenza? È possibile guadagnare ma è anche possibile perdere posizioni, per cui cerchiamo di fare una buona partenza e posi si vedrà”.

Foto: LPS Antonin Vincent