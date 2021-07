Oggi sabato 17 luglio si disputano le qualifiche sprint del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Silverstone. Momento storico per la Formula Uno, perché verrà debutta la rivoluzionaria Sprint Race, ovvero una corsa breve sulla distanza di 100 km la cui griglia di partenza è stata definita dalle qualifiche di ieri. L’ordine di arrivo della prova odierna assegnerà punti ai primi tre classificati e stabilirà lo schieramento di partenza per il Gran Premio di domani, la gara vera e propria sulla canonica lunghezza di 300 km.

SEGUI FP2 E SPRINT RACE DEL GP DI GRAN BRETAGNA DI F1

Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti, punta alla vittoria e a conquistare la pole position per la gara di domani. Il pilota della Mercedes sarà affiancato da Max Verstappen, leader del Mondiale: si consumerà dunque un vibrante duello, determinante per il campionato. Alle loro spalle spazio a Valtteri Bottas e a un tonico Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Carlos Sainz è soltanto nono con l’altra Rossa e dovrà cercare una complicata rimonta. Prima della gara ci sarà spazio per un’ora di prove libere, utile per perfezionare il feeling con la pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche sprint del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE SPRINT GP GRAN BRETAGNA: PROGRAMMA E ORA

SABATO 17 LUGLIO:

13.00-14.00 Prove libere 2

17.30 Sprint Qualifying

QUALIFICHE SPRINT GP GRAN BRETAGNA F1 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere e Sprint Qualifying in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Sprint Qualifying in differita tv, gratis, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) alle ore 20.15.

Prove libere e Sprint Qualifying in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Sprint Qualifying in differita streaming su tv8.it, gratis, alle ore 20.15.

Prove libere e Sprint Qualifying in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Sprint Qualifying in replica su Sky Sport F1 alle ore 20.00, 21.45, 00.00 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse