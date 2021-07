F1, GP Gran Bretagna 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Dopo un fine settimana di pausa, la Formula Uno si appresta a tornare in azione. Nel weekend si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna, che avrà una struttura assolutamente inedita. Infatti le qualifiche andranno in scena già di venerdì, ma non determineranno la griglia di partenza del GP, bensì lo schieramento della qualifica sprint o sprint race che dir si voglia.

Questo nuovo format di qualificazione verrà testato per la prima volta nella giornata di sabato ed è a tutti gli effetti una mini-gara di 100 km al termine della quale verranno conferiti punti valevoli per il Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo). L’ordine d’arrivo della qualifica sprint sarà equivalente alla griglia di partenza del Gran Premio di domenica.

Gli orari del weekend saranno anomali e non solo per il fuso orario britannico. Il venerdì la prima sessione di prove libere sarà al pomeriggio anziché al mattino, mentre la qualifica alla qualifica sprint si disputerà di sera! Al sabato la sprint race andrà in scena ben più tardi delle qualifiche canoniche, mentre il GP della domenica sarà semplicemente ritardato di un’ora a causa, appunto, del diverso fuso orario. Dunque, come seguire il decimo Gran Premio della stagione del Mondiale di Formula Uno?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la sprint race del sabato e la gara della domenica. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere e delle qualifiche del venerdì.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Gran Bretagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita della gara sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP GRAN BRETAGNA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 16 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30 Prove Libere 1 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Ore 19.00-20.00 Qualifiche – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

SABATO 17 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.00-14.00 – Prove Libere 2 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Ore 17.30 – Qualifica Sprint – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Ore 20.15 – Qualifica Sprint – Differita TV8 (8 digitale terrestre o 125 Sky)

DOMENICA 18 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00 – Gran Premio – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Ore 19.00 – Gran Premio – Differita TV8 (8 digitale terrestre o 125 Sky)

FOTOCATTAGNI