F1, GP Austria 2021. Max Verstappen vola nelle FP3. 5° Antonio Giovinazzi, davanti alle due Ferrari!

Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria è andata in archivio. La mattinata odierna ha rappresentato il momento in cui i piloti sono scesi in pista per l’ultima volta prima delle qualifiche del pomeriggio. Come da previsioni, il turno si è disputato sotto un cocente Sole, che ha radicalmente cambiato le condizioni della pista, scaldatasi notevolmente rispetto a ieri, situazione che i piloti ritroveranno più tardi in qualifica.

Alla fine della fiera, il più veloce è stato Max Verstappen, che proprio in chiusura ha stampato un giro in 1’04”591, crono che gli ha permesso di superare di oltre mezzo secondo Valtteri Bottas e di quasi sette decimi Lewis Hamilton, il quale però ha sporcato con un errore il tentativo migliore. Molto bene anche Pierre Gasly, quarto, praticamente in linea con il trentaseienne britannico, fresco di rinnovo con la Mercedes.

Notevole quinta prestazione per Antonio Giovinazzi. L’Alfa Romeo già ieri si era resa protagonista di alcuni exploit impressionanti e la tendenza sembrerebbe confermata nella giornata odierna. Il ventisettenne pugliese si è preso il lusso di stare davanti a entrambe le Ferrari. La Scuderia di Maranello ha lavorato parecchio con gli pneumatici prototipo, spostandosi a testare le soft solo nella seconda metà della sessione. Carlos Sainz ha realizzato il sesto tempo e Charles Leclerc il nono..

Fra le due Rosse si è inserita l’altra Red Bull di Sergio Perez, che sembrerebbe confermare le proprie difficoltà sul giro secco. Cionondimeno, va rimarcato come il messicano abbia girato parecchio con mescola dura, dedicandosi evidentemente a simulazioni di passo-gara, cosa invece non effettuata dal velocissimo compagno di squadra.

F1, GP AUSTRIA 2021 – CLASSIFICA FP3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:04.591 4

2 Valtteri Bottas Mercedes +0.538 6

3 Lewis Hamilton Mercedes +0.686 7

4 Pierre Gasly AlphaTauri +0.689 5

5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +0.754 4

6 Carlos Sainz Ferrari +0.756 8

7 Sergio Perez Red Bull Racing +0.805 5

8 Fernando Alonso Alpine +0.843 4

9 Charles Leclerc Ferrari +0.893 8

10 Sebastian Vettel Aston Martin +0.951 5

11 Lance Stroll Aston Martin +0.955 4

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.970 4

13 Esteban Ocon Alpine +1.083 4

14 George Russell Williams +1.103 10

15 Lando Norris McLaren +1.109 5

16 Daniel Ricciardo McLaren +1.134 5

17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing +1.156 5

18 Mick Schumacher Haas F1 Team +1.487 4

19 Nicholas Latifi Williams +1.514 7

20 Nikita Mazepin Haas F1 Team

Foto: La Presse