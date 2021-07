Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, in arrivo nel corso del prossimo fine settimana, non solo segnerà l’esordio ufficiale della Qualifying Race del sabato ma, in maniera minore, potrebbe scrivere una pagina importante per quanto riguarda il mercato piloti.

Secondo alcune voci, infatti, potrebbe già arrivare la notizia dell’ufficialità del passaggio di George Russell alla Mercedes, al fianco di Lewis Hamilton. Anche se il sette volte campione del mondo ha spinto, e sta ancora spingendo, per la conferma del suo vicino di box finlandese Valtteri Bottas, sembra che la scuderia di Brackley abbia preso la propria decisione, scegliendo la linea giovane e, quindi, promuovendo il pilota attualmente alla Williams.

Il nativo di King’s Lynn, dal suo canto, continua a rivelare di non sapere ancora nulla, come ha spiegato in una intervista a Sky Sports UK: “Sono in costante comunicazione con la Mercedes, dato che si sono sempre presi cura di me nel mio percorso. Sono il loro pilota junior e hanno il controllo del mio destino in quanto tale, ovunque io sia. Hanno sempre detto che se avessi svolto un buon lavoro, sarei stato ricompensato. Ad ogni modo so che avrò un motore Mercedes dietro di me l’anno prossimo (anche la Williams dispone della Power Unit di Stoccarda, nel caso… ndr) qualunque cosa accada. Sono un pilota Mercedes, e sono fedele alla Mercedes”.

Il ventitreenne inglese chiarisce a Marca i suoi obiettivi come pilota, guardando più a lungo termine: “Voglio lottare per vittorie e titoli mondiali ma, al momento, non so qualche sarà il mio futuro in vista della stagione 2022. Io sto facendo del mio meglio settimana dopo settimana e quel che succederà lo scoprirò solo nei prossimi mesi”.

