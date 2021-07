Lo spagnolo Carlos Sainz è uscito dal doppio appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in Stira con un piccolo sorriso considerando che in entrambe le circostanze ha preceduto il suo compagno di squadra in Ferrari Charles Leclerc. Tuttavia, il distacco dai top-team e anche da un Lando Norris (McLaren) scatenato non è stato trascurabile.

A Silverstone (Gran Bretagna), sede del prossimo round, le aspettative potrebbero non essere delle migliori. La pista ha delle caratteristiche che come assetto aerodinamico potrebbero ricordare la Francia, andando incidere soprattutto sugli pneumatici anteriori. Gomme che, tra l’altro, saranno tra gli aspetti innovativi visto che Pirelli doterà le squadre di una nuova carcassa per quanto accaduto a Baku (Azerbaijan) e tenendo conto delle nuove direttive della FIA.

“Sarà una gara tosta, saranno giorni intensi per capire come funzionerà l’auto su questa pista e la strategia da mettere in atto. Sono contento del format, perché quando hai 22-23 gare l’anno rischia di diventare tutto più monotono. Da un punto di vista interno, da pilota posso dire che per quanto riguarda la gara non cambierà molto“, le parole di Sainz in conferenza stampa.

Un weekend particolare nel quale farà il suo esordio la Sprint Race, ovvero una mini-gara di 100 km il sabato i cui piazzamenti andranno a definire la griglia di partenza della corsa domenicale: “L’obiettivo sarà guadagnare qualche posizione ma la gara rimane domenica, quindi non dobbiamo commettere errori“, ha sottolineato Carlos che ha aggiunto: “Qui è un po’ come in Francia, soffriamo il consumo delle gomme all’anteriore, quindi ci aspetta una gara impegnativa“.

Foto: LaPresse