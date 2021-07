Non vi sono dubbi che l’incidente del primo giro del GP di Gran Bretagna di F1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sia stato l’episodio cardine della corsa britannica, ultimo round disputato del campionato 2021, a maggior ragione perché dopo la sospensione per il crash Lewis (pur gravato da 10″ di penalità) è riuscito a vincere davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc e al compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas.

I pareri sulla sanzione subita dal britannico sono stati molteplici. A prendere una posizione molto netta da questo punto di vista è stato l’ex boss del Circus Bernie Ecclestone. A detta del manager britannico, la penalità a danno di Hamilton avrebbe dovuto essere ben più severa.

“Ai vecchi tempi avremmo detto che si è trattato di un incidente di gara. Era chiaro che tutti stavano facendo del loro meglio per vincere il campionato. Ma i commissari avrebbero dovuto dare a Lewis più di 10 secondi di penalità“, il parere di Ecclestone a Sportsmail.

“Avrebbero dovuto essere 30. Hamilton non era davanti nel punto in cui si sono scontrati. Non era sua, la curva. Era indietro di quasi una macchina. Ecco perché l’ha colpito sulla ruota posteriore, non davanti“, la spiegazione del manager.

Foto: LaPresse