L’Alfa Romeo oggi non ha marcato punti, con Antonio Giovinazzi che ha terminato la gara in 13ma posizione. Il compagno di squadra Kimi Räikkönen ha chiuso al 17° posto, così l’appuntamento con la top ten è rinviato ancora, magari in Ungheria.

Così Giovinazzi al sito ufficiale della scuderia: “È stata una gara lunga e non eccessivamente entusiasmante per me, avevamo un buon ritmo ma non siamo riusciti a metterlo insieme quando contava. Eravamo davanti a Tsunoda prima del pit stop, ma siamo rimasti bloccati dietro Russell e non siamo riusciti a passare. Questa non era una pista dove sorpassare è facile, ed è piuttosto una delusione quando vedi che Yuki alla fine è arrivato a punti. Dovremo imparare da questa gara e concentrarci sull’Ungheria. È una pista con curve lente e senza lunghi rettilinei, quindi dovrebbe adattarsi un po’ meglio a noi“.

Foto: LaPresse