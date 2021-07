Cresce l’attesa per Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio. Si scaldano gli animi in vista della rovente partita in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. La nostra Nazionale, capace di sconfiggere il quotato Belgio e di eliminare la Spagna ai calci di rigore, è chiamata a un’impresa colossale per rimettere le mani sul trofeo continentale vinto soltanto nel 1968: espugnare un’arena scaldata da 60.000 tifosi di casa, pronti a trascinare i ragazzi di coach Southgate verso il primo sigillo in questa manifestazione.

L’Italia è cresciuta in maniera esponenziale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, è entrata in una nuova dimensione ed è in possesso di tutte le caratteristiche necessarie per completare al meglio questa bellissima cavalcata. I ragazzi del CT Roberto Mancini non sono inferiori in partenza a nessuno, hanno la grinta e la cattiveria necessarie per fronteggiare alla pari Harry Kane e compagni. Coverciano è blindata a causa di tre casi di contagio al di fuori della squadra, Chiellini e compagni si preparano meticolosamente per vincere questa finale dopo quelle perse nel 2000 contro la Francia e nel 2012 contro la Spagna.

In Inghilterra sono sicuri di battere l’Italia e di alzare al cielo la coppa, tanto che il coro più gettonato è il celeberrimo “It’s coming home”. In Patria sono convinti in virtù di una difesa di ferro (un solo gol preso, ovvero quello su punizione in semifinale contro la Danimaca) e del fattore pubblico che potrebbe davvero essere determinante. Probabilmente, però, si sono dimenticati di fare i conti con l’Italia, che è tutt’altro che un avversario di comodo e che ha dimostrato di essere tecnicamente, tatticamente e agonisticamente molto valida sconfiggendo due rivali di lusso.

La stampa britannica sta calcando la mano in questa ore che precedono l’incontro e non mancano dichiarazioni roventi da chi sta attorno alla Nazionale dei Tre Leoni. Ci hanno definiti attori e hanno palesemente dichiarato di essere superiori, tacciando Mancini di essere superstizioso. Convinzione anche da parte dei book-makers, come dimostrano le quote per le scommesse. E attenzione al pronostico dei suricati, i graziosi animaletti che tanti avranno imparato a conoscere grazie ad alcuni cartoni animati: secondo loro vincerà l’Inghilterra.

ITALIA-INGHILTERRA, FINALE EUROPEI CALCIO

ITALIA-INGHILTERRA: PROGRAMMA, ORARIO, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

PRECEDENTI ITALIA-INGHILTERRA

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI ITALIA-INGHILTERRA

L’ARBITRO DI ITALIA-INGHILTERRA: I PRECEDENTI

RISCHIO COVID A COVERCIANO, RITIRO BLINDATO PER GLI AZZURRI

RIO FERDINAND SNOBBA L’ITALIA: “INGHILTERRA SUPERIORE, INTERESSA POCO CHI SIA L’ALTRA FINALISTA”

CHRIS SUTTON: “GLI ITALIANI SONO ATTORI, AMANO CADERE A TERRA”

THE SUN PUNGE MANCINI: “È UN SUPERSTIZIOSO”

PRONOSTICO ITALIA-INGHILTERRA, PER I SURICATI VINCERÀ LA REGINA: GLI EREDI DEL POLPO PAUL

GIOVANNI MALAGÒ: “NON POTRÒ ESSERE A WEMBLEY E WIMBLEDON PER LE REGOLE IMPOSTE A TOKYO”

IL RESPONSO DI JOSÈ MOURINHO

Foto: Lapresse