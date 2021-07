Si è concluso poco fa l’incontro a Palazzo Chigi tra la Nazionale Italiana, fresca vincitrice dell’Europeo di calcio del 2021 in finale contro l’Inghilterra, e le istituzioni politiche tra cui il premier Mario Draghi ed il Presidente Sergio Mattarella.

Tanti gli interventi vocali in questa occasione speciale, nel giorno dopo l’incoronazione sul tetto continentale; ma a far emozionare molto sono state le parole del capitano Giorgio Chiellini, che ha voluto ricordare anche Davide Astori, difensore della Fiorentina scomparso il 4 marzo di tre anni fa: “È sempre presente nei nostri pensieri“.

Il giocatore da dieci giorni in lista svincolati dopo una vita alla Juventus, ha sottolineato la forza del gruppo per poter arrivare a questa vittoria: “Questo successo è una vittoria di gruppo, di chi è riuscito ad anteporre il bene collettivo al singolo. Non siamo qui perché abbiamo segnato un rigore in più, ma perché abbiamo creduto nei valori dell’amicizia“.

Qui entrano in gioco i grandi meriti di Roberto Mancini, riuscito a creare una Nazionale composta non da ventisei giocatori, ma di un blocco unico, in cui tutti si sentivano utili alla causa per poter portare il loro mattoncino. Ed in effetti è andata proprio in questo modo, con ognuno di convocati che ha dato il suo apporto per arrivare ad un obiettivo che in un freddo novembre del 2017 sembrava davvero impensabile.

Foto: LaPresse