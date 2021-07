Europei 2021, Phil Foden salta la rifinitura ed è a forte rischio per la Finale di domani

La Finale del Campionato Europeo 2021 di domani sera (ore 21.00 italiane a Wembley) tra Italia ed Inghilterra, rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, già nel giorno della vigilia dell’ultimo atto della manifestazione continentale: Phil Foden, infatti, è a forte rischio per colpa di un infortunio.

Il giovane talento del Manchester City non era in campo con i compagni per l’ultimo allenamento di questa mattina agli ordini del CT Gareth Southgate. Saltare la cosiddetta “rifinitura” non è mai un buon auspicio per un giocatore, per cui le chance di vedere in campo il classe 2000 stanno calando drasticamente minuto dopo minuto.

Ma, cos’è successo a Phil Foden? Il trequartista nativo di Stockport ha subito un colpo al ginocchio nel corso della seduta di allenamento di ieri che, a quanto pare, lo ha costretto ai box anche nella rifinitura odierna. Italia-Inghilterra ha già perso uno dei suoi protagonisti? Secondo quanto riportato dal campo di allenamento della Nazionale dei Tre Leoni sembra davvero che il giocatore del Manchester City sia “out” ma, soprattutto in una occasione simile “mai dire mai”.

